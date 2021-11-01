«Спасибо, займет место в музее». Лавров принял семейную реликвию норвежского министра за подарок

Глава российского МИДа Сергей Лавров по ошибке принял шкатулку времен Второй мировой, которую ему показала министр иностранных дел Норвегии, за подарок. «Недоразумение» разрешилось мирно, сообщает 1 ноября издание Aftenposten.
На встрече в норвежском Тромсё чиновница Анникен Хюитфельдт отметила, что многие ее соотечественники помнят о войне, и показала шкатулку тех времен. Она хранилась как семейная реликвия и принадлежала деду Хюитфельдт, который был взят в плен вместе с советскими солдатами.
Автор: Sør-Varanger Avis / YouTube
«Во время войны он научился говорить по-русски, в конце жизни читал русские стихи. Эта шкатулка стоит у нас дома как доброе воспоминание», — рассказала министр. «Спасибо за такой бесценный сувенир. Он найдет достойное место в музее нашего министерства», — ответил Лавров, приняв реликвию.
Хюитфельдт улыбнулась, и Лавров вернул ей шкатулку.