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«Спасибо, займет место в музее». Лавров принял семейную реликвию норвежского министра за подарок

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Глава российского МИДа Сергей Лавров по ошибке принял шкатулку времен Второй мировой, которую ему показала министр иностранных дел Норвегии, за подарок. «Недоразумение» разрешилось мирно, сообщает 1 ноября издание Aftenposten.

На встрече в норвежском Тромсё чиновница Анникен Хюитфельдт отметила, что многие ее соотечественники помнят о войне, и показала шкатулку тех времен. Она хранилась как семейная реликвия и принадлежала деду Хюитфельдт, который был взят в плен вместе с советскими солдатами.

Автор: Sør-Varanger Avis / YouTube

«Во время войны он научился говорить по-русски, в конце жизни читал русские стихи. Эта шкатулка стоит у нас дома как доброе воспоминание», — рассказала министр. «Спасибо за такой бесценный сувенир. Он найдет достойное место в музее нашего министерства», — ответил Лавров, приняв реликвию.

Хюитфельдт улыбнулась, и Лавров вернул ей шкатулку.

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Комментарии (4)

hal9000
Это еще Байдена небыло..но ниче скоро будет..норвежка по разговору больше похожа на японку..яб наверно уснул слушая ее сверимпульсивные речетативы..
260650801
Старость не радость...
А впереди еще гонки на лафетах и сиськи-масиськи...
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Смотреть надо за вещами, когда в комнату входишь…(ИО министра иностранных дел Милославский)
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