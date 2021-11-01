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СМИ: На кладбище под Томском нашли обгоревшее тело бывшего судьи

В лесу в Томской области нашли обгоревшее тело мужчины

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В лесу рядом с селом Молчаново Томской области нашли тело 59-летнего мужчины. По предварительным данным, это бывший судья, сообщает 1 ноября местное агентство ТВ2.

По данным издания, мужчина 21 год проработал в Молчановском суде. Якобы 30 октября он поехал на автомойку, загнал автомобиль, но так за ним и не вернулся, а на следующий день его обгоревшее тело нашли на местном кладбище.

Следственный комитет по региону организовал проверку. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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Комментарии (3)

jump
неосторожно решил покурить после того как облил себя бензином.
Brevnault
""его обгоревшее тело нашли на местном кладбище.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.""
Неудачно от свечки прикурил?
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