СМИ: На кладбище под Томском нашли обгоревшее тело бывшего судьи

В лесу рядом с селом Молчаново Томской области нашли тело 59-летнего мужчины. По предварительным данным, это бывший судья, сообщает 1 ноября местное агентство ТВ2.



По данным издания, мужчина 21 год проработал в Молчановском суде. Якобы 30 октября он поехал на автомойку, загнал автомобиль, но так за ним и не вернулся, а на следующий день его обгоревшее тело нашли на местном кладбище.

Следственный комитет по региону организовал проверку. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.