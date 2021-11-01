ВОЗ: Людям с низким иммунным ответом рекомендовали ревакцинацию от коронавируса через шесть месяцев

Людям с низким иммунным ответом рекомендована ревакцинация от коронавируса через шесть месяцев. Об этом рассказала представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.



«Сейчас рекомендуют людям с низким иммунитетом ревакцинироваться, это бустерная доза, через шесть месяцев», — сказала она 1 ноябре в эфире телеканала «Россия-1».



Комментируя нерабочие дни в России, она отметила, что их эффективность будет зависеть от того, как относится население, а также от применения мер против эпидемии на практике.



«Это зависит от населения и от того, насколько серьезно принимается ситуация. Мы понимаем, что более чем 1 тыс. людей умирает каждый день, это большая цифра. Очень важно, чтобы практически применялись все меры, о которых говорится 20 месяцев и дольше», — сказала представитель ВОЗ.

