ВОЗ: Людям с низким иммунным ответом рекомендовали ревакцинацию от коронавируса через шесть месяцев

Людям с низким иммунным ответом рекомендована ревакцинация от коронавируса через шесть месяцев. Об этом рассказала представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.
«Сейчас рекомендуют людям с низким иммунитетом ревакцинироваться, это бустерная доза, через шесть месяцев», — сказала она 1 ноябре в эфире телеканала «Россия-1».
Комментируя нерабочие дни в России, она отметила, что их эффективность будет зависеть от того, как относится население, а также от применения мер против эпидемии на практике.
«Это зависит от населения и от того, насколько серьезно принимается ситуация. Мы понимаем, что более чем 1 тыс. людей умирает каждый день, это большая цифра. Очень важно, чтобы практически применялись все меры, о которых говорится 20 месяцев и дольше», — сказала представитель ВОЗ.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 246,8 млн человек, более 5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 554 192 случая заражения, выздоровели 7 381 726 человек, умерли 239 693.