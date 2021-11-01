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ВОЗ: Людям с низким иммунным ответом рекомендовали ревакцинацию от коронавируса через шесть месяцев

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Людям с низким иммунным ответом рекомендована ревакцинация от коронавируса через шесть месяцев. Об этом рассказала представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

«Сейчас рекомендуют людям с низким иммунитетом ревакцинироваться, это бустерная доза, через шесть месяцев», — сказала она 1 ноябре в эфире телеканала «Россия-1».

Комментируя нерабочие дни в России, она отметила, что их эффективность будет зависеть от того, как относится население, а также от применения мер против эпидемии на практике.

«Это зависит от населения и от того, насколько серьезно принимается ситуация. Мы понимаем, что более чем 1 тыс. людей умирает каждый день, это большая цифра. Очень важно, чтобы практически применялись все меры, о которых говорится 20 месяцев и дольше», — сказала представитель ВОЗ.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 246,8 млн человек, более 5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 554 192 случая заражения, выздоровели 7 381 726 человек, умерли 239 693.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 246,8 млн человек, более 5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба, зарегистрировали 8 554 192 случая заражения, выздоровели 7 381 726 человек, умерли 239 693.

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Комментарии (8)

guess
Почему нам, гражданам суверенного государства - Российской Федерации, раздаёт медицинские рекомендации женщина, работающая в частной организации, спонсируемой двумя частными фондами - Рокфеллера и Гейтса? Это нормально?
teodor
А потом и 6 недель, подтянут!
Иван 2пырьев
осталось обязать минздравы проводить обязательные тесты
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