После тяжелого перелета в Красноярск баскетбольный «Зенит» разгромил «Енисей»

Победой баскетбольного клуба «Зенит» завершился выездной матч против «Енисея» в рамках Единой лиги ВТБ. Встреча проходила 1 ноября в Красноярске.



Петербуржцы выиграли со счетом 79:56 (21:14, 16:13, 17:14, 25:15).



Самыми результативными у «Зенита» стали Джордан Мики (20 очков), Билли Бэрон (13), Алекс Пойтресс и Антон Пушков (по 9). У «Енисея» чаще всех забивали Даррал Уиллис (18), Бринтон Лемар (11) и Каспер Уэйр (10).



«Плотный график игр. Тяжелый перелет в Красноярск («Зенит» летел пять часов до Красноярска. — Прим. ред.). Не было возможности потренироваться. «Енисей» — хорошая, жесткая команда. Играет агрессивно в защите и в нападении. Нам удалось переломить ход встречи, забить важные очки. Моя задача — быть готовым в любой момент выйти на паркет и дать результат», — прокомментировал итоги матча 19-летний защитник петербургского клуба Андрей Топтунов.

