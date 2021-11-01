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После тяжелого перелета в Красноярск баскетбольный «Зенит» разгромил «Енисей»

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Победой баскетбольного клуба «Зенит» завершился выездной матч против «Енисея» в рамках Единой лиги ВТБ. Встреча проходила 1 ноября в Красноярске.

Петербуржцы выиграли со счетом 79:56 (21:14, 16:13, 17:14, 25:15).

Самыми результативными у «Зенита» стали Джордан Мики (20 очков), Билли Бэрон (13), Алекс Пойтресс и Антон Пушков (по 9). У «Енисея» чаще всех забивали Даррал Уиллис (18), Бринтон Лемар (11) и Каспер Уэйр (10).

«Плотный график игр. Тяжелый перелет в Красноярск («Зенит» летел пять часов до Красноярска. — Прим. ред.). Не было возможности потренироваться. «Енисей» — хорошая, жесткая команда. Играет агрессивно в защите и в нападении. Нам удалось переломить ход встречи, забить важные очки. Моя задача — быть готовым в любой момент выйти на паркет и дать результат», — прокомментировал итоги матча 19-летний защитник петербургского клуба Андрей Топтунов.

Следующий матч «Зенит» проведет 5 ноября в Стамбуле против местного «Анадолу Эфес».

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