«Цепкая серьёзность идиота». Адвокаты о деле голозадой блогерши на фоне Исаакия

Ирина Волкова в зале суда Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга Поделиться Поделиться







47news узнал у практикующих адвокатов, как бы они выступили в суде по сюжету, где петербурженке грозит год за фото своей пятой точки на фоне то ли храма, то ли музея. После Pussy Riot в Москве, покемонов блогера Соколовского в Екатеринбурге своё резонансное дело об оскорблении чувств верующих получил и Петербург. Блогершу Ирину Волкову задержали в минувшую субботу за фото годичной давности. В тот же день СК возбудил дело. Но суд, правда, отказался избирать ей меру пресечения и отпустил домой.

Писатель и адвокат Никита Филатов, Адвокатская палата Санкт-Петербурга:

Никита Филатов Фото: с сайта Книжной лавки писателей Поделиться Поделиться







«Вся эта история явно выходит за рамки закона и здравого смысла. Пожалуй, она больше похожа на очередное соревнование в глупости и пошлости между голозадой девицей и ретивыми бездельниками в погонах, которые возбудились уголовным делом. Именно так я бы и сказал в своём выступлении в суде. Для остального нужно читать материалы дела». Адвокат Наталья Шатихина, кандидат юридических наук, управляющий партнёр «CLC»:

Наталья Шатихина Фото: скриншот YouTube Поделиться Поделиться







«Хотелось бы думать, что до суда не дойдёт. Потому что там нет состава. Нужно помнить, что статья все-таки называется «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Это преступление против базового конституционного права, которое включает в себя право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. Таким образом, оскорбление чувств верующих должно мешать человеку существовать в соответствии с тем, как требует его религия, а не толковаться в духе «вот пять верующих, они оскорблены — бинго!».

Я уже не говорю, что данные действия должны быть совершены с прямым умыслом, а на фото Исаакий занимает меньше 20% кадра. Совершенно очевидно, что фото, каким бы вульгарным оно ни было, просто захватило «открыточный» вид. Ни о какой святости места там, очевидно, никто не думал. Не хочу напоминать, предполагается, девушка создана «по образу и подобию», или про евангельский сюжет с Иисусом и грешницей. Истинно верующего должна оскорблять мысль, что его веру можно поколебать чьей-то фотографией в «Инстаграме». А ретивым борцам за чувства православных можно предложить реализовываться за счет граждан, украшающих разнообразные части своего тела православными куполами. С ними очень полезно вести споры о богословии». Адвокат Николай Полозов, защищал Марию Алёхину в деле Pussy Riot после акции в Храме Христа Спасителя:

Николай Полозов Фото: скриншот YouTube Поделиться Поделиться







«В таких делах главное — экспертиза. Исследование, которое определит, насколько месторасположение человека, его частей тела, ракурс, освещение и прочее могут влиять на нравственные страдания людей, которые относятся к социальной группе «верующие». Если же говорить о защитительной речи адвоката в таком процессе, то она, конечно же, могла бы быть построена по принципу игры на поле самих верующих, обратясь к Священному Писанию, где Бог создавал человека по своему образу и подобию. Навряд ли какая-то часть Бога может оскорбить верующих. Если человек создан по такому же образу и подобию, то каким образом часть человека может оскорблять верующих? Это если мы говорим о контексте нарушения чувств социальной группы «верующие», потому что нарушение общественного порядка — это немного другая история. Это про всех вообще. К данной категории могут относиться и представители других конфессий, и атеисты. И подобная история в контексте нарушения общественного порядка вполне возможна. Что же касается верующих, то нужно максимально запасаться ссылками на Ветхий Завет, где неоднократно в различных вариациях различные части человеческого тела повторяются в разных ситуациях. И никого это не оскорбляет. Несмотря на то, что это написано в самой книге, что сами верующие произносят это при изучении этих текстов. Что же касается судьи, к которой будет обращён спич юриста, то, по крайней мере, у судьи есть те же части тела. И дальше вопрос, насколько оскорбляет само наличие этих частей тела уважаемый суд. Много можно нюансов обыгрывать. Важно понимать одно — само внедрение в законодательство такого понятия, как «оскорбление чувств верующих», очень размыто. Правоприменительная практика по этой статье, конечно же, будет желать лучшего в силу очевидной несправедливости наказания.



Сейчас в нашем очень нравственном обществе, где государство насаждает нравственность железной рукой, найти экспертов по теологии и культурологии нет никаких проблем. Но такие возможности есть и у защиты. Может статься, что дело потонет в войне экспертиз, когда каждая сторона будет приносить свою экспертизу не менее уважаемого эксперта. Но, к сожалению, независимость российской судебной системы, особенное если это касается резонансных дел, приводит к тому, что судьи, как раньше говорили, «руководствуясь революционной необходимостью», начинают понимать момент. Даже давления не нужно. Внутреннее самосознание может давать оптимальное решение для власти в целом, в надежде на то, что впоследствии это может быть замечено и вознаграждено. Это серьёзная проблема, но это не про это дело». Адвокат Вадим Клювгант, партнёр, соруководитель уголовно-правовой практики коллегии адвокатов Pen & Paper:

Вадим Клювгант Фото: из личного архива Поделиться Поделиться







«Похоже, усилиями силовиков и множащихся доносчиков на горизонте общественной и правоприменительной жизни возникает новое явление: конкуренция оскорблённых чувств. Прямо как в народном эпосе: направо пойдёшь, налево пойдёшь, прямо пойдёшь... Так и с селфи в центре города: лицом сядешь, спиной встанешь, боком — вокруг статусные органы и пафосные места, того и гляди — кто-нибудь заявит об оскорблённых чувствах от имени верующих, общества, государства, власти или социальной группы. Всерьёз всё это обсуждать действительно невозможно, лучше «гарик» процитировать (четверостишье поэта Игоря Губермана. — Прим. ред.): «Повсюду, где забава и забота. На свете нет страшнее ничего. Чем цепкая серьёзность идиота И хмурая старательность его...»

Николай Нелюбин, 47news