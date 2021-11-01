Беглов: Заболевшие непривитые отнимают в Петербурге койки у тех, кто ждет плановую помощь

Губернатор Александр Беглов заявил, что первоочередная задача в Петербурге – преодолеть неблагоприятные эпидемические тренды и ускорить переход к новой нормальности. Но пока ситуация в городе ухудшается.
«Ситуация в Петербурге остается непростой. Продолжает увеличиваться число активных больных – сейчас их больше 44 тысяч, – сказал Беглов 1 ноября в радиообщении. – Каждый, кто не делает прививку и попадает с ковидом в больницу, – отнимает койку у того, кто ждет плановую медицинскую помощь. Эти люди рискуют не только своей, но и чужой жизнью и чужим здоровьем».
По его словам, «наш народ всегда умел сплотиться в трудную минуту» и сейчас тоже необходимо объединить усилия и переломить эпидемическую ситуацию.
«Наша цель на ближайшую нерабочую неделю – использовать время на то, чтобы как можно больше людей в Петербурге привились от коронавируса. Для этого созданы все условия. В городе достаточный запас вакцины. Работают 175 прививочных пунктов. И выездные бригады в 45-ти мобильных пунктах, – отметил Беглов. – Напоминаю, что вакцина в среднем в 15 раз снижает риск тяжелого течения болезни».