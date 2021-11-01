Беглов: Заболевшие непривитые отнимают в Петербурге койки у тех, кто ждет плановую помощь

Губернатор Александр Беглов заявил, что первоочередная задача в Петербурге – преодолеть неблагоприятные эпидемические тренды и ускорить переход к новой нормальности. Но пока ситуация в городе ухудшается.



«Ситуация в Петербурге остается непростой. Продолжает увеличиваться число активных больных – сейчас их больше 44 тысяч, – сказал Беглов 1 ноября в радиообщении. – Каждый, кто не делает прививку и попадает с ковидом в больницу, – отнимает койку у того, кто ждет плановую медицинскую помощь. Эти люди рискуют не только своей, но и чужой жизнью и чужим здоровьем».

