На востоке КАД и на Московском шоссе Петербурга возникли серьезные заторы. В ближайший час пробок станет больше

На востоке КАД Петербурга сформировались три пробки. Первая растянулась почти на пять километров, вторая приблизительно на четыре, последняя — превышает три километра.



В Telegram-канале «Мегаполис» 1 ноября появилась видеозапись с места затора. По словам очевидца, на дорожную ситуацию повлияло ДТП.