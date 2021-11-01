На востоке КАД и на Московском шоссе Петербурга возникли серьезные заторы. В ближайший час пробок станет больше

На востоке КАД Петербурга сформировались три пробки. Первая растянулась почти на пять километров, вторая приблизительно на четыре, последняя — превышает три километра.
В Telegram-канале «Мегаполис» 1 ноября появилась видеозапись с места затора. По словам очевидца, на дорожную ситуацию повлияло ДТП.
Согласно данным «Яндекс.Карт», на указанной части КАД случились минимум четыре аварии.
В группе «Неизданное» во «ВКонтакте» водители также предупредили горожан о пробке на Московском шоссе. Карты указывают на трудности для передвижения на участке длиной пять километров.
В целом сервис «Яндекса» оценивает дорожную ситуацию на четыре балла из десяти, что на три меньше, чем обычно в это время в понедельник. Ожидается, что в ближайший час заторы начнут расти и к 19 часам достигнут пика в пять баллов.