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На востоке КАД и на Московском шоссе Петербурга возникли серьезные заторы. В ближайший час пробок станет больше

Пробки в Петербурге достигли четырех баллов, что на три меньше обычного

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На востоке КАД Петербурга сформировались три пробки. Первая растянулась почти на пять километров, вторая приблизительно на четыре, последняя — превышает три километра.

В Telegram-канале «Мегаполис» 1 ноября появилась видеозапись с места затора. По словам очевидца, на дорожную ситуацию повлияло ДТП.

Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram
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Согласно данным «Яндекс.Карт», на указанной части КАД случились минимум четыре аварии.

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В группе «Неизданное» во «ВКонтакте» водители также предупредили горожан о пробке на Московском шоссе. Карты указывают на трудности для передвижения на участке длиной пять километров.

В целом сервис «Яндекса» оценивает дорожную ситуацию на четыре балла из десяти, что на три меньше, чем обычно в это время в понедельник. Ожидается, что в ближайший час заторы начнут расти и к 19 часам достигнут пика в пять баллов.

Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram

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Комментарии (1)

Ruticon
Держитесь народ, локдаун есть локдаун....)
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