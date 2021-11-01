Киносъемки перекроют Литейный и несколько улиц в Коломне

Как сообщает 1 ноября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, в связи со съемками фильма «Самая большая луна» с 14:00 9 ноября до 3:00 10 ноября будут перекрывать движение транспорта по Псковской улице от Мясной улицы до улицы Володи Ермака. На участке Мясной улицы и улицы Володи Ермака от Витебской улицы до проспекта Римского-Корсакова движение в это же время будут приостанавливать, но не более чем на 15 минут в час.

Съемки двух художественных фильмов изменят схему движения в нескольких районах Петербурга в первые недели ноября. В центре на ночь перекроют часть Литейного проспекта.

С 6:00 4 ноября до 18:00 14 ноября ограничат проезд по Английской набережной от дома 62 до дома 72 в направлении к набережной Ново-Адмиралтейского канала. Там сузят проезжую часть слева.

Кроме того, будет запрещено парковаться: