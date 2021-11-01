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Киносъемки перекроют Литейный и несколько улиц в Коломне

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Съемки двух художественных фильмов изменят схему движения в нескольких районах Петербурга в первые недели ноября. В центре на ночь перекроют часть Литейного проспекта.

Как сообщает 1 ноября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, в связи со съемками фильма «Самая большая луна» с 14:00 9 ноября до 3:00 10 ноября будут перекрывать движение транспорта по Псковской улице от Мясной улицы до улицы Володи Ермака. На участке Мясной улицы и улицы Володи Ермака от Витебской улицы до проспекта Римского-Корсакова движение в это же время будут приостанавливать, но не более чем на 15 минут в час.

С 6:00 4 ноября до 18:00 14 ноября ограничат проезд по Английской набережной от дома 62 до дома 72 в направлении к набережной Ново-Адмиралтейского канала. Там сузят проезжую часть слева.

Кроме того, будет запрещено парковаться:

  • с 6:00 4 ноября до 18:00 14 ноября — на Английской набережной от дома 62 до набережной Ново-Адмиралтейского канала и на Галерной улице от набережной Ново-Адмиралтейского канала до дома 53;
  • с 6:00 6 ноября до 8:00 10 ноября — на Псковской улице от Мясной улицы до улицы Володи Ермака;
  • с 15:00 8 ноября до 8:00 10 ноября — на Мясной улице от Витебской улицы до проспекта Римского-Корсакова и на улице Володи Ермака от Витебской улицы до проспекта Римского-Корсакова.
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Для съемок фильма «Анна К» с 0:00 до 5:30 5 ноября будет временно перекрыто движение транспорта на Литейном мосту, участке Литейного проспекта в направлении от Шпалерной к Литейному мосту, съездах с Пироговской набережной на Литейный мост и улице Академика Лебедева в направлении от улицы Комсомола к Литейному мосту.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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Комментарии (1)

Денеб
Криминальный боевик с небритыми гопниками (по мотивам романа Л.Н. Толстого "Анна Каренина")?
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