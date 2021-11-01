«Ты туда не ходи. Ты сюда ходи». Как легализовать народную тропу у дома, если она все равно не зарастает

Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты» Поделиться Поделиться







В редакцию «Фонтанки» обратился читатель, который пожаловался, что ему и соседям приходятся преодолевать единственный для жителей Малой Охты путь к метро по грязи, а вредные коммунальщики регулярно подсыпают участок тропы грунтом, который с аналогичной периодичностью превращается в месиво. Этот путь не единственный, но самый удобный, поэтому воевать с такими тропками бесполезно. Вероятность, что этого удастся добиться, зависит от того, в чьем ведении или собственности участок, располагается ли он вблизи дороги и готовы ли ответственные отказаться от принципа «и так нормально».



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Людям свойственно спрямлять путь при угле поворота больше 30 градусов. Но подход «если проложить максимально короткий путь, люди будут ходить по нему» работает не всегда. Например, есть прямой тротуар с асфальтом, но между ним и проезжей частью зеленые насаждения. Часто можно заметить, что по этому газону идет тропка: люди ходят под деревьями.

«Потому что им нравится, идти вдоль здания по определению менее комфортно, чем вдоль зелени. В парках есть прекрасно благоустроенные тропинки под деревьями, все прекрасно. А есть еще вытоптанная прямо по берегу. Потому что людям комфортнее вдоль воды, чем под деревьями. Извилистая тропка, красиво виляющая между деревьями, ощутимой части будет все равно приятнее, чем по прямому, как стрела, тротуару. Потому что коэффициент непрямолинейности в этом случае становится второстепенным фактором принятия решения. Это психологический аспект», — констатирует транспортный инженер, автор телеграм-канала «Сказочный проектировщик» Иван Вергазов.



Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты» Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты» Поделиться Поделиться







Муниципальные депутаты, которые сталкиваются с проектированием на практике, рекомендуют жителям два наиболее простых пути для подачи заявлений на новые дорожки. Первый — это портал «Наш Санкт-Петербург», который направит обращение ответственным структурам. Обычно за внутриквартальные территории отвечают муниципальные образования, за «внешние» — комитет по благоустройству. Второй вариант — обратиться через платформу «Госуслуги. Решаем вместе». Однако на практике от заявки до реализации проходит не менее года-двух.



В свою очередь, улицы — очень проблематичные с точки зрения благоустройства пространства, поясняет глава центра экспертиз «ЭКОМ» Александр Карпов. Они подчиняются закону о дорожной деятельности. «Для того чтобы переложить какую-то дорожку, фактически нужно затевать переустройство автодороги», — поясняет он. Это объясняет «нелюбовь» чиновников к таким запросам. Власти предпочитают дождаться, когда дело дойдет до глобального ремонта.

«Поскольку все связано с проектированием, это долго. У муниципалов обычно так: первый год — на проектирование, второй — строим. Казалось бы, дорожка 10 метров. Я не могу ее построить без проектирования. У меня было желание такие протоптанные тропы заложить плитами. Это очень дешево. Но ГАТИ сказало: мы вас сразу оштрафуем. Даже маленькая дорожка требует всех тех согласований, что и ремонт проезда», — рассказывает глава муниципального образования № 72 Павел Швец.

Основная трудность — это проходящие под землей коммуникации: вода, в том числе горячая, газ, электричество, канализация, сети «Ростелекома». «Надо каждый раз разбираться, где какие коммуникации идут. Любую дорожку ты можешь построить только с согласования комитета по градостроительству и архитектуры, — говорит Швец. — Есть жесткие требования к прокладке дорожек рядом или через коммуникации. И к разным типам — разные требования. Жителям это неочевидно. Зачастую есть просто формальные основания, что прокладывать дорожку там запрещено, потому что это небезопасно. Но есть много мест, где люди протаптывают дорожки, и мы стараемся делать дорожки именно там».



В существующей застройке отчасти инерционно сложно отходить от уже существующей сети дорожек. Поэтому когда доходит до благоустройства, делают те же самые дорожки, так проще, говорит урбанист, депутат МО «Остров Декабристов» Леонид Андрухов. «Я сталкивался с ситуациями, когда благоустроенная дорожка прерывается неблагоустроенным участком, — рассказывает он. — Оказывается, что дорога частично проходит по земле, не относящейся к муниципалитету: либо она проходит по отмежеванной территории дома, земле городского подчинения. И надо разворачивать какое-то межведомственное взаимодействие, с которым у нас все очень тяжело».

Если нельзя, но очень хочется — то можно

Инженерные сети, которые реально препятствуют обустройству дорожек, нет так часто встречаются, констатирует Вергазов. «По большому счету, над любыми сетями можно проложить дорожку. Над большинством советских теплотрасс. Потому что у нас теплотрассы все равно строились и поддерживаются (новых почти нет) в железобетонных коробах, то есть с защитой, по нормам. Соответственно, их в любом месте с высокой вероятностью можно пересекать», — говорит он.



Эксперт пояснил, что возможность проложить дорожку зависит от того, как ее делать: всегда надо смотреть, какие коммуникации под землей, как они сделаны, какого диаметра, давления, так как под ногами может оказаться и газ, и горячее водоснабжение. С другой стороны, коммуникации чаще всего идут под крупными улицами. Вергазов говорит, что нет сетей, над которыми «категорически нельзя» официально ходить, есть условия. Например, напорные коммуникации, которые находятся под давлением, можно защитить плитами. Тогда, случись вдруг прорыв, он ударяет в плиту, а не пробивает землю.

«Да, мы можем из благоустройства «вылезти» в реконструкцию. И то сейчас в проектах благоустройства спокойно закладывают и согласовывают защиту коммуникаций. Да, это более сложный и более дорогой проект. Извечный вопрос, что мы ищем: как сделать или причину не делать?» — рассуждает собеседник.

Понять, где в действительности ходят люди, в уже застроенных кварталах можно с помощью обычного наблюдения. Когда вопрос заходит о новом проектировании, отличным помощником выступает пешеходный симулятор, такой, как Ant Road Planner.



«Ant Road Planner я рекомендую всем муниципалитетам. Но сапожник, как всегда, без сапог, и в Петербурге программа, к сожалению, используется ничтожно мало. Хотя бесплатная интернет-версия доступна всем. У разработчиков есть профессиональная», — рассказывает глава центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов. Горожанам инструмент так же полезен, как и проектировщикам: он позволяет обосновать, что дорожка не просто «хотелка» отдельного человека, а рациональное решение.

Программа симулирует поведение пешеходов на основании известных закономерностей. Например, люди любят ходить по прямой, не любят преодолевать препятствия, которые они заранее видят, не любят ждать и острые углы. На модели улицы или любого другого пространства вы рисуете, где какие объекты расположены, где точки притяжения трафика, то есть откуда и куда люди стремятся. А потом «запускаете» туда определённое количество «человечков». Модель можно верифицировать, то есть сравнить с реальными наблюдениями.

Живая изгородь, например, поможет сохранить уголки газонов от вытаптывания, но она — неэффективное препятствие для народных троп. Показательный пример — участок Московского шоссе от площади Победы до проспекта Юрия Гагарина. Между пешеходными переходами 700 метров, на протяжении которых есть несколько троп, по которым люди ходят в парк и обратно к своим домам, а также к остановке наземного транспорта на Пулковском шоссе. Разделительная полоса еще с советских времен засажена густыми зарослями шиповника. По маршрутам «троп» в изгороди дырки.



Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты» Поделиться Поделиться







«Проектировщик должен думать не за большинство, а за всех, — резюмирует Вергазов. — Учитывать интересы даже тех, кто ему неприятен и неинтересен. В урбанизме сейчас такая болезнь, что условные велосипеды и пешеходы — цари жизни, а автомобилистов вычеркиваем. Это в корне неверно. Они тоже часть общества. Совсем «забивать» на их интересы нельзя, просто потому, что они тогда начнут нарушать. Точно так же, как люди, которые перебегают дорогу и протаптывают тропинки».

Разработчик AntRoadPlanner, аналитик Института дизайна и урбанистики ИТМО Егор Смирнов рассказал, что в целом запрос на этот инструмент растет. «В итоге застройщики к нам потихоньку стали обращаться. Не всегда, правда, дело доходит до контракта — бывает так, что инициатива исходит от рядовых специалистов, которые про нас где-то узнали, а начальству там это неинтересно. Но вот с тем же RBI сейчас, надеюсь, будет хороший кейс, они там в благоустройство проекта решили серьезно вложиться и поэтому и к нам обратились», — говорит он.

Смирнов рассказал о недавно открытой в МО № 72 детской площадке, на уровне проекта ее проверяли как раз с помощью симулятора. «Впервые такое наблюдаю, такой уровень погружения в процесс благоустройства. В итоге первую площадку они открыли месяц назад. Я вчера съездил туда как раз — пока до сих пор троп не образовалось, несмотря на отсутствие заборов», — говорит Смирнов.

Он пояснил, что для Петербурга это вообще редкость — детская площадка без ограждения. «Нам застройщики реально рассказывали, что для них уже нормальная ситуация, когда в проекте благоустройства на саму площадку заложен один миллион, а на заборы вокруг нее — два и больше», — вспоминает эксперт.

Народные тропы в новых кварталах

В части благоустройства газонов девелопер сталкивается с повреждениями в двух случаях: когда дорожку в жилом комплексе не предусмотрели и когда люди идут по траве, несмотря на наличие тропинки, рассказали в пресс-службе «Группы ЛСР».

Застройщик констатировал, что старается проектировать широкие подходы к входу в подъезд, и приводит в пример ЖК «Цивилизация». «Однако и здесь на некоторых дорожках можно заметить вытоптанные углы. Видимо, каким бы широким ни был тротуар, человек всё равно будет «срезать». Выходом из этой ситуации является устройство определенных радиусов поворота или засыпка галькой (щебнем) стыка дорожек», — говорят в пресс-службе.



Фото: пресс-служба «Группы ЛСР» Фото: пресс-служба «Группы ЛСР» Фото: пресс-служба «Группы ЛСР» Фото: пресс-служба «Группы ЛСР» Поделиться Поделиться







При проектировании необходимо учесть все возможные пути на участке: чаще всего это маршруты к встроенным помещениям в разных частях жилого комплекса, к остановкам общественного транспорта, парковкам, а также игровым и спортивным площадкам. Иногда там, где люди протоптали дополнительную тропинку, имеет смысл обустроить набивную дорожку. Однако об этом должны заботиться уже представители управляющей компании.

«На ранней стадии проектирования «Квартала Che», проанализировав проект благоустройства, мы заметили недостаточное количество организованных входов на детскую площадку, окруженную зеленой зоной, что неизбежно привело бы к возникновению «народных троп». Застройщик услышал наши доводы и внес изменения в проект», — рассказывает начальник отдела санитарного содержания и благоустройства управляющей организации АО «Сервис-Недвижимость» (входит в Группу «Эталон») Владимир Латыпов.

Эксперт поясняет: в случаях, когда «народные тропы» появляются в уже существующих кварталах именно на общедомовой территории, их включают в проект дополнительного благоустройства, чтобы в будущем организовать там дорожки. Важно, что в этом случае вопрос разработки проекта должен быть принят на общем собрании собственников. «Не всегда можно сделать пешеходную дорожку там, где этого хотят жители. Прежде всего это может быть связано с собственностью на земельный участок, — отмечает Латыпов. — Наши полномочия как управляющей компании ограничены земельным участком, принадлежащим конкретному дому. «Народная тропа» может переходить на смежные участки, у которых есть свои собственники. В таких ситуациях синхронизировать работу по всем участкам не всегда возможно. В связи с этим на этапе разработки проекта дополнительного благоустройства важно учитывать границы участка, которые определяют нашу зону проектирования».

Горожанам, чтобы получить информацию о границах участков, легче всего воспользоваться публичной кадастровой картой. Есть и другой инструмент — региональная геоинформационная карта.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

