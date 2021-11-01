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«Собака.ru» вручила премию «Что где есть в Петербурге» — 2021

Лучших рестораторов, владельцев баров, шеф-поваров, сомелье и впервые сидроделов наградили в бальном зале «Крыша» Гранд Отеля Европа.

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Арслан Бердиев (Birch) и Дмитрий Блинов (Duo Band)
Арслан Бердиев (Birch) и Дмитрий Блинов (Duo Band)Фото: «Собака.ru»
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Ежегодно редакция «Собака.ru» публикует список лучших в гастроиндустрии города. Затем экспертный совет из 30-и фуди выбирает из троек финалистов победителя в каждой номинации.

Ведущими церемонии вручения премии «Что где есть в Петербурге» в 2021 году стали главный редактор журнала «Собака.ru» Яна Милорадовская и главный редактор сайта Sobaka.ru Михаил Стацюк. В бальном зале собрались первые лица ресторанной жизни города, финалисты и номинанты премии: владельцы баров и ресторанов, сомелье, шеф-повара и все те, кто продвигает культуру общепита в Петербурге.

Победители премии в семнадцати основных и трех дополнительных номинациях получили фирменные наградные тарелки. В этом году лучшим новым рестораном стал Grecco, лучшими шеф-поварами стали Арслан Бердиев (Birch) и Дмитрий Блинов (Duoband).

«Собака.ru» поздравляет всех победителей и номинантов и призывает горожан поддержать ресторанный бизнес. Ведь Петербург по праву носит звание гастрономической столицы России!

Арслан Бердиев (Birch) и Дмитрий Блинов (Duo Band)
Арслан Бердиев (Birch) и Дмитрий Блинов (Duo Band)Фото: «Собака.ru»

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