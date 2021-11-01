«Собака.ru» вручила премию «Что где есть в Петербурге» — 2021

Ведущими церемонии вручения премии «Что где есть в Петербурге» в 2021 году стали главный редактор журнала «Собака.ru» Яна Милорадовская и главный редактор сайта Sobaka.ru Михаил Стацюк. В бальном зале собрались первые лица ресторанной жизни города, финалисты и номинанты премии: владельцы баров и ресторанов, сомелье, шеф-повара и все те, кто продвигает культуру общепита в Петербурге.

Ежегодно редакция «Собака.ru» публикует список лучших в гастроиндустрии города. Затем экспертный совет из 30-и фуди выбирает из троек финалистов победителя в каждой номинации.

Победители премии в семнадцати основных и трех дополнительных номинациях получили фирменные наградные тарелки. В этом году лучшим новым рестораном стал Grecco, лучшими шеф-поварами стали Арслан Бердиев (Birch) и Дмитрий Блинов (Duoband).



«Собака.ru» поздравляет всех победителей и номинантов и призывает горожан поддержать ресторанный бизнес. Ведь Петербург по праву носит звание гастрономической столицы России!

