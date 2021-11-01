BMW «встроился» в крыльцо магазина техники в Сестрорецке

Как сообщает портал «Мегаполис» со слов очевидцев, мужчина на автомобиле BMW въехал в крыльцо дома 18 по улице Токарева в Сестрорецке. Там располагаются магазин бытовой техники и ЖКС Курортного района. Машина заскочила на ступеньки передними колесами, судя по фото, сильно повредив крыльцо.
Очевидцы предположили, что водитель БМВ мог перепутать положение селектора АКПП. В то же время в местных пабликах «ВКонтакте» пишут, что мужчине стало плохо. «Человек за рулём — врач от Бога! Который работает 24/7 с людьми!! Ему стало плохо!» — комментирует участница группы «НОВОСТИ СЕСТРОРЕЦКА» Алиса.
На фото видно, что к месту ДТП подъехала машина реанимации, но, похоже, обошлось без серьезных последствий. Информация о произошедшем уточняется.