FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +5
70.52р82.29р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

BMW «встроился» в крыльцо магазина техники в Сестрорецке

Легковой автомобиль запрыгнул на крыльцо дома в Курортном районе Петербурга днем 1 ноября. По одной из версий, водитель спутал передачи, по другой — ему стало плохо за рулем.

4
Печать
ПоделитьсяПоделиться

Как сообщает портал «Мегаполис» со слов очевидцев, мужчина на автомобиле BMW въехал в крыльцо дома 18 по улице Токарева в Сестрорецке. Там располагаются магазин бытовой техники и ЖКС Курортного района. Машина заскочила на ступеньки передними колесами, судя по фото, сильно повредив крыльцо.

ПоделитьсяПоделиться

Очевидцы предположили, что водитель БМВ мог перепутать положение селектора АКПП. В то же время в местных пабликах «ВКонтакте» пишут, что мужчине стало плохо. «Человек за рулём — врач от Бога! Который работает 24/7 с людьми!! Ему стало плохо!» — комментирует участница группы «НОВОСТИ СЕСТРОРЕЦКА» Алиса.

На фото видно, что к месту ДТП подъехала машина реанимации, но, похоже, обошлось без серьезных последствий. Информация о произошедшем уточняется.

Фото: «Мегаполис»

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Cвифт
..... врач из 123 региона ?
f0ntan
Кто будет ремонтировать сломанную лестницу?
lenten
Фонтанка, вы забыли назвать дтп курьёзным.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний