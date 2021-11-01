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Во дворе на Богатырском проспекте в Петербурге нашли растение-убийцу

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Ядовитое растение обнаружила петербурженка в одном из дворов Приморского района. Красивый, но опасный куст клещевины вырос рядом с подъездом жилого дома на Богатырском проспекте. Фотоподтверждение появилось в соцсетях 1 ноября.

Несмотря на то, что клещевина уже давно перекочевала в сады в качестве украшения участка, относиться к ней нужно с осторожностью. Из её бобов получают касторовое масло, но все части растения в то же время содержат рицин — токсин белковой природы, опасный яд как для животных, так и для человека. Всего 20–30 мг вызывают у взрослого человека сильнейшее отравление, а для детей опасны намного меньшие дозы.

В 1978 году в Лондоне был убит болгарский диссидент Георгий Марков. Его укололи зонтиком, на который предварительно был нанесен рицин.

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Комментарии (3)

jenan
Растение-убийца. Клещевина подкрадывается, набрасывается и убивает! Название - огонь 🤣
закоренелый ленинградец
А чего инструкция по применению в самом низу, в двух последних строчках ?
07A
Анастасия, большое спасибо, это растение на газоне жрать не буду!!!
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