Во дворе на Богатырском проспекте в Петербурге нашли растение-убийцу

Несмотря на то, что клещевина уже давно перекочевала в сады в качестве украшения участка, относиться к ней нужно с осторожностью. Из её бобов получают касторовое масло, но все части растения в то же время содержат рицин — токсин белковой природы, опасный яд как для животных, так и для человека. Всего 20–30 мг вызывают у взрослого человека сильнейшее отравление, а для детей опасны намного меньшие дозы.

