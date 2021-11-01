Московская студентка заявила, что была изнасилована пьяным полицейским в отделе

Как сообщил парламентарий, жертвой стала 21-летняя «хрупкая интеллигентная студентка». «Вечером 11 августа меня и моего молодого человека неожиданно без объяснения причин забрали в отдел МВД по району Люблино. Там отобрали все мои вещи. Я не могла связаться с родственниками и вызвать адвоката. Ночью пьяный сотрудник изнасиловал меня», — цитирует депутат слова девушки.

В Москве студентка рассказала, что была изнасилована пьяным полицейским в отделе. Уголовное дело, по ее словам, возбуждено не было. Жуткую историю 1 ноября поведал в своем телеграм-канале депутат Госдумы от фракции КПРФ Сергей Шаргунов.

По данным Шаргунова, от отчаяния москвичка порезала вены бритвой, которую нашла в кабинете насильника. Отпустили девушку утром, но паспорт и телефон якобы не вернули. Пострадавшая вместе с адвокатом отправилась в Следственный комитет. По ее словам, уголовное дело не стали возбуждать, так как «на мне нет очевидных следов и увечий, а значит, по этой совершенно дикой логике, я недостаточно сопротивлялась».



Адвокат девушки заявил депутату, что предполагаемого насильника уже уволили из отдела. Также он добавил, что в полиции утверждали, будто москвичку никто не задерживал, а она сама не хотела покидать отдел.



«Все имена, звания и чудовищные подробности направлены мною в прокуратуру», — сообщил Шаргунов.



Ранее «Фонтанка» писала, что в Новосибирской области полицейский пытал задержанного перцовым баллончиком.

