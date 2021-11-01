Неожиданность помешала пассажирам улететь из Пскова. Препятствием для самолета стала гулявшая косуля

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку после того, как воздушное судно Sukhoi Superjet авиакомпании «Азимут» столкнулось с диким животным — предположительно косулей, — на взлетно-посадочной полосе аэропорта «Княгиня Ольга» в Пскове.



Как сообщили в пресс-службе ведомства 1 ноября, на борту находились 96 пассажиров и четыре члена экипажа, пострадавших нет. Инцидент не повлиял на работу воздушного судна.

