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Неожиданность помешала пассажирам улететь из Пскова. Препятствием для самолета стала гулявшая косуля

В аэропорту Пскова Sukhoi Superjet столкнулся с косулей

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Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку после того, как воздушное судно Sukhoi Superjet авиакомпании «Азимут» столкнулось с диким животным — предположительно косулей, — на взлетно-посадочной полосе аэропорта «Княгиня Ольга» в Пскове.

Как сообщили в пресс-службе ведомства 1 ноября, на борту находились 96 пассажиров и четыре члена экипажа, пострадавших нет. Инцидент не повлиял на работу воздушного судна.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
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На месте происшествия побывал Псковский транспортный прокурор Виталий Фетисов. Позже будут применены меры реагирования.

Ранее тематические Telegram-каналы сообщали, что из-за столкновения с животным были повреждены правый двигатель и крыло самолета.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

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