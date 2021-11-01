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Оксфордский словарь назвал слово года. Вы вряд ли удивитесь

Словом года по версии британских учёных в 2021-м стала «вакцина»

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Оксфордский словарь английского языка определился со словом года — 2021. Им стало слово «вакцина» (vax) и производные от него.

«Vax — это наше слово 2021 года. Когда наши лексикографы начали копаться в наших англоязычных корпусных данных, быстро стало очевидно, что vax был особенно поразительным термином. Относительно редкое слово в нашем корпусе до этого года, к сентябрю оно встречалось более чем в 72 раза чаще, чем в то же время в прошлом году», — говорится в сообщении на сайте Oxford Languages 1 ноября.

Учёные также отмечают множество производных от слова vax, ставших популярными в 2021 году, — в частности, vax sites («места для вакцинирования») или fully vaxxed («полностью привитый») и другие.

Интересно, что год назад Оксфордский словарь не смог выбрать какое-то одно конкретное слово в качестве слова года. Лидирующими по частоте употребления в 2020-м стали «коронавирус» и сопутствующие пандемии COVID-19 явления, такие как локдаун, социальное дистанцирование, furlough (компенсация зарплат оставшимся без работы из-за кризиса коронавируса) и аббревиатура WFH (work from home — работа из дома).

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Комментарии (3)

Stargazer_5e4cc3b703773
Turtle Vax
f0ntan
Что такое "слово года"? Это новое появившееся в этом году слово? Тогда vax не новое слово? Ведь вакцинами пользуются уже давно, от других заразных болезней свои вакцины давно используются. А вот прошлогоднее COVID-19 - это новое "слово года", которое пополнило лексикон не только английского
alexadmin
а я подумал "куар"
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