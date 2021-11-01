Оксфордский словарь назвал слово года. Вы вряд ли удивитесь

Оксфордский словарь английского языка определился со словом года — 2021. Им стало слово «вакцина» (vax) и производные от него.

«Vax — это наше слово 2021 года. Когда наши лексикографы начали копаться в наших англоязычных корпусных данных, быстро стало очевидно, что vax был особенно поразительным термином. Относительно редкое слово в нашем корпусе до этого года, к сентябрю оно встречалось более чем в 72 раза чаще, чем в то же время в прошлом году», — говорится в сообщении на сайте Oxford Languages 1 ноября.

Учёные также отмечают множество производных от слова vax, ставших популярными в 2021 году, — в частности, vax sites («места для вакцинирования») или fully vaxxed («полностью привитый») и другие.



Интересно, что год назад Оксфордский словарь не смог выбрать какое-то одно конкретное слово в качестве слова года. Лидирующими по частоте употребления в 2020-м стали «коронавирус» и сопутствующие пандемии COVID-19 явления, такие как локдаун, социальное дистанцирование, furlough (компенсация зарплат оставшимся без работы из-за кризиса коронавируса) и аббревиатура WFH (work from home — работа из дома).

