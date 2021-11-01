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Один из участников налета на бизнесменов в Петербурге получил условный срок. Его сообщники уже пару лет сидят

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Петроградский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Александра Степанова, который был одним из участников группы налетчиков, в 2019 году осужденных за разбой и вымогательство. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года условно.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 1 ноября, в июне 2016 года в помещении ЖКС № 1 Петроградского района Степанов вместе с соучастниками избил двух бизнесменов и отобрал у них 5 900 долларов США, 515 тысяч рублей, а также «Ауди-А6», «Ниссан».

При поступлении дела в суд Степанову, отметили в пресс-службе, вменялась еще и 330 статья УК РФ (самоуправство), однако в его действиях не нашли состава преступления. Следствие предполагало, что в 2015 году в офисе ТД «Купеческий» Степанов избил мужчину, от которого требовали возвращения долга и заставили написать расписку.

В итоге по 162 и 163 статьям УК РФ (разбой и вымогательство) суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года условно с применением 64 статьи УК РФ.

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Комментарии (2)

syshsun
Да уж,росия страна наоборот.
Пукнул на митинге в сторону забирало,срок.
Отметелил несколько граждан,общественное порицание.
VKuser1708951
Разбойники и грабители получают такие смешные сроки как "социально близкие" нынешней власти?
Для сравнения:
"Тверской районный суд Москвы приговорил к трем годам колонии участника несогласованного митинга Кирилла Жукова.
Жуков обвиняется в применении насилия к представителю власти: во время акции протеста 27 июля он попытался поднять забрало шлема одного из сотрудников Росгвардии."
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