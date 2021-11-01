Один из участников налета на бизнесменов в Петербурге получил условный срок. Его сообщники уже пару лет сидят

Петроградский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Александра Степанова, который был одним из участников группы налетчиков, в 2019 году осужденных за разбой и вымогательство. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года условно.



Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 1 ноября, в июне 2016 года в помещении ЖКС № 1 Петроградского района Степанов вместе с соучастниками избил двух бизнесменов и отобрал у них 5 900 долларов США, 515 тысяч рублей, а также «Ауди-А6», «Ниссан».