Один из участников налета на бизнесменов в Петербурге получил условный срок. Его сообщники уже пару лет сидят

Петроградский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Александра Степанова, который был одним из участников группы налетчиков, в 2019 году осужденных за разбой и вымогательство. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года условно.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 1 ноября, в июне 2016 года в помещении ЖКС № 1 Петроградского района Степанов вместе с соучастниками избил двух бизнесменов и отобрал у них
При поступлении дела в суд Степанову, отметили в пресс-службе, вменялась еще и 330 статья УК РФ (самоуправство), однако в его действиях не нашли состава преступления. Следствие предполагало, что в 2015 году в офисе ТД «Купеческий» Степанов избил мужчину, от которого требовали возвращения долга и заставили написать расписку.
В итоге по 162 и 163 статьям УК РФ (разбой и вымогательство) суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года условно с применением 64 статьи УК РФ.