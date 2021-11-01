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Детский омбудсмен в Кузбассе заинтересовалась продажей ребенка в Интернете

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Мужчина из Новокузнецка в воспитательных целях решил разместить объявление о продаже своего ребенка на сервисе бесплатных объявлений. Мимо предложения не смогла пройти детский омбудсмен в Кузбассе Валентина Богатенко. Она обратилась в надзорные органы и инициировала проверку, пишет 1 ноября ТАСС.

В понедельник в соцсетях появились скриншоты объявления на Avito, в котором автор заявил о готовности бесплатно отдать своего 9-летнего ребенка. Отец уточнил, что мальчик плохо учится и вредничает, в контактах указал адрес и телефон.

«Взрослый человек не может не отдавать себе отчет в своих действиях, поэтому в данном случае необходимо вмешательство надзорных органов — прокуратуры и органов опеки и попечительства [Новокузнецка]. Они должны дать свою оценку подобным явлениям, чтобы она стала наукой для возможных последователей», — процитировали в аппарате Богатенко.

«Объявление, указанное в публикации, было сразу же заблокировано платформой, — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Avito. — За сутки через систему искусственного интеллекта «Авито» проходит более 4–5 млн объявлений. И если мы видим, что кто-то маскирует запрещенные действия под легальный контент, такие случаи переходят в дополнительную модерацию и удаляются».

В прошлом году мужчина из Петербурга тоже в целях воспитания разместил объявление о продаже своего пасынка, которого назвал «маленьким вредителем».

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Комментарии (2)

nalchik11
Хочет купить?
angel of death
а если это Омен?... Надо батюшку вызвать для начала со святой водой, а то вдруг там изгнание демона проводить надо ... =/
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