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Впервые с начала пандемии Австралия приоткрыла границы — только для своих

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Австралия 1 ноября впервые за время пандемии коронавируса ослабила жёсткие пограничные правила.

Как сообщает «Интерфакс», граждане страны получили возможность выезжать и въезжать при условии сделанной прививки. По оценке австралийского МИД, таких около 47 тысяч человек.

Смягчение ограничений связано с ростом вакцинации. Её полностью прошли более 80% жителей (старше 16 лет) двух самых густонаселённых штатов — Виктории и Нового Южного Уэльса. Правда, штаты имеют разные показатели вакцинации и собственную политику в области здравоохранения, поэтому отличаются и правила поездок.

Ограничения действовали 18 месяцев. Всё это время застрявшие за границей австралийцы (за редким исключением) не могли вернуться домой.

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Комментарии (1)

260928241
Австралия и Австрия, это одно и то же.©
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