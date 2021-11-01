Впервые с начала пандемии Австралия приоткрыла границы — только для своих

Австралия 1 ноября впервые за время пандемии коронавируса ослабила жёсткие пограничные правила.



Как сообщает «Интерфакс», граждане страны получили возможность выезжать и въезжать при условии сделанной прививки. По оценке австралийского МИД, таких около 47 тысяч человек.



Смягчение ограничений связано с ростом вакцинации. Её полностью прошли более 80% жителей (старше 16 лет) двух самых густонаселённых штатов — Виктории и Нового Южного Уэльса. Правда, штаты имеют разные показатели вакцинации и собственную политику в области здравоохранения, поэтому отличаются и правила поездок.

