Во Всеволожске открылось движение по путепроводу с первым в регионе цветным асфальтовым покрытием

Во Всеволожске началось движение на вновь построенном путепроводе на пересечении автодороги «Санкт-Петербург — завод им. Свердлова — Всеволожск» в районе 39-го км и железнодорожных путей перегона Всеволожская — Мельничный ручей. Работы выполнены АО «АБЗ-Дорстрой» (группа компаний «АБЗ-1») в рамках действующего контракта с ГКУ «Ленавтодор». Старт движению дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
На тротуарах путепровода, впервые в Ленобласти, уложено цветное покрытие в каждом направлении. Красный и синий асфальтобетон произведен ОАО «АБЗ-1» на обесцвеченном вяжущем, изготовленном по собственной запатентованной технологии на заводе в Пушкине. Как отмечают производители, цветные дорожные покрытия повышают безопасность пользователей дороги за счет цветовой идентификации специальных зон движения — таких, как пешеходные переходы, велосипедные дорожки, выделенные дорожные полосы для движения автобусов, парковки.
Путепровод построен в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Общая стоимость контракта составила более 1,7 млрд руб. Работы начались в 2019 году и завершились на год раньше контрактного срока. В ходе реализации проекта уложили более 9 тысяч кв. м асфальтобетонных покрытий, построили подпорые железобетонные стены и путепровод через железнодорожные пути.
На всей протяжённости объекта вновь построили инженерные сети наружного освещения и дождевой канализации и полностью переустроили все существующие сети: водопровод, канализацию, кабельные линии, сети связи и газопровод.
После пуска движения по путепроводу планируются также дорожные работы по устройству боковых проездов на улицах Пушкинская, Минюшинская и Константиновская. Благоустройство территории объекта будет полностью завершено к весне 2022 года.