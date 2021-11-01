Во Всеволожске открылось движение по путепроводу с первым в регионе цветным асфальтовым покрытием

Во Всеволожске началось движение на вновь построенном путепроводе на пересечении автодороги «Санкт-Петербург — завод им. Свердлова — Всеволожск» в районе 39-го км и железнодорожных путей перегона Всеволожская — Мельничный ручей. Работы выполнены АО «АБЗ-Дорстрой» (группа компаний «АБЗ-1») в рамках действующего контракта с ГКУ «Ленавтодор». Старт движению дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.



На тротуарах путепровода, впервые в Ленобласти, уложено цветное покрытие в каждом направлении. Красный и синий асфальтобетон произведен ОАО «АБЗ-1» на обесцвеченном вяжущем, изготовленном по собственной запатентованной технологии на заводе в Пушкине. Как отмечают производители, цветные дорожные покрытия повышают безопасность пользователей дороги за счет цветовой идентификации специальных зон движения — таких, как пешеходные переходы, велосипедные дорожки, выделенные дорожные полосы для движения автобусов, парковки.