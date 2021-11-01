Под Петербургом парашютист повис на дереве

Жители Всеволожского района стали очевидцами неудачного приземления парашютиста. Мужчина зацепился за ёлку и висел на ней, пока не подоспели единомышленники. Подробности 1 ноября сообщает 47news .

По данным журналистов, после четырех часов дня 31 октября в экстренные службы поступило сообщение от жителей деревни Щеглово, которые рассказали, что в лесу висит парашютист, зацепившийся куполом за ветки. Дачница Людмила пояснила, что самолёт с любителями прыжков летает каждые выходные.



«Он высоко очень повис, парашют растянуло по веткам. Там хвойный лес. Насколько мы поняли, сняли его свои», — рассказала собеседница.

