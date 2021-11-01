С территории Калининской овощебазы бесследно пропало масло. На видео попали манипуляции ушлого покупателя

Полиция Калининского района ищет вора, который унес с территории овощебазы 10 коробок с маслом.



Как стало известно «Фонтанке» 1 ноября, накануне около часа в полицию обратился 46-летний предприниматель. Он сообщил, что со склада его фирмы, которая располагается на проспекте Непокоренных, 63, пропали 10 коробок со сливочным маслом. Исчезновение 300 пачек заметили лишь через неделю.



По предварительной информации, 19 октября на склад фирмы поставщик привез груз масла. Коробки положили в помещение, а вспомнили о них лишь 23-го, когда приехал покупатель, их заказавший. 27 октября во время инвентаризации подняли записи с камер, и выяснилось, что около коробок крутился покупатель. Он якобы воспользовался невнимательностью сотрудников, положил их на свою тележку, а сверху прикрыл покупками и скрылся.

