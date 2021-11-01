Под Петербургом полицейские спасли хаски, которая провалилась в люк с водой

В поселке Янино работница Центра кинологической службы (ЦКС) ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти услышала собачий вой. Женщина рассказала об этом коллеге, после чего обе отправились искать хвостатого.
Как сообщили в пресс-службе главка 1 ноября, вчера сотрудницы обходили территорию и увидели в люке с водой хаски. Пес был измучен и сильно повредил лапы, пытаясь выбраться.
Достав собаку из колодца, полицейские отнесли его в дежурную часть ЦКС. Там его вымыли и накормили, а раны обработали. После этого собаку отвезли в ветеринарную клинику, чтобы проверить на скрытые повреждения и наличие чипа.
Автор: МВД МЕДИА / YouTube
Хаски оставили в кинологическом центре до тех пор, пока не смогут найти ей хозяев.