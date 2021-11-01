На юге Петербурга тушили типографию

Четыре пожарных расчета за полчаса справились с огнем в производственном здании в Кировском районе.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 1 ноября, сообщение о возгорании в промзоне на улице Трефолева поступило в дежурную службу в 10:27.



В производственном здании, как сообщает ведомство, в помещении площадью 10 квадратных метров горела обстановка на площади 5 квадратных метров.



По данным «Фонтанки», в здании расположена небольшая типография.



В 11:06 силами четырех пожарных расчетов и 20 человек личного состава пожар локализован.

