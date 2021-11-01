FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +5
70.52р82.29р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

На юге Петербурга тушили типографию

Здание типографии тушили на улице Трефолева

0
Печать

Четыре пожарных расчета за полчаса справились с огнем в производственном здании в Кировском районе.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 1 ноября, сообщение о возгорании в промзоне на улице Трефолева поступило в дежурную службу в 10:27.

В производственном здании, как сообщает ведомство, в помещении площадью 10 квадратных метров горела обстановка на площади 5 квадратных метров.

По данным «Фонтанки», в здании расположена небольшая типография.

В 11:06 силами четырех пожарных расчетов и 20 человек личного состава пожар локализован.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний