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Столичные власти не исключают полного отказа от мигрантов на стройках Москвы

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Заммэра Москвы Андрей Бочкарев поручил чиновникам стройкомплекса и подрядчикам подготовить план мер, которые в перспективе позволят отказаться от услуг трудовых мигрантов на стройках столицы. Об этом 1 ноября пишет РБК.

Бочкарев напомнил, что во время пандемии многие из 120 тысяч иностранных рабочих вернулись на родину. Сейчас от них на стройках осталась треть. Раньше, с его слов, большинство строителей приезжали из Таджикистана, сейчас — из Киргизии и Узбекистана. Дефицит рабочих рук заммэра оценил примерно в 40 %. Рабочих и инженеров не хватает для объектов программы реновации. По мнению Бочкарева, отказаться от мигрантов можно лишь за счет технологических решений.

В начале октября глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявлял, что власти хотят привлечь на стройки еще 15 тысяч рабочих.

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Комментарии (14)

DumbDoctor
Ээээээ ! Вы чего ?!!!! Они же по замкадью разбредутся . Тогда уж по всей стране отказывайтесь.
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...... Хуснулина тоже попросят на выход ?
--- СОВБЕЗ ПОШЁЛ ПРОТИВ ХУСНУЛЛИНА: МИГРАНТЫ ПРИЕЗЖАЮТ НЕ РАБОТАТЬ (c)
zlopopik
Какие 120 тыс. иностранных рабочих? Их миллионы в Москве. Посмотрите на улице, в метро. Каждый 3-ий, а то и второй.
Не для того их старательно завозили, чтобы потом вдруг взять и резко вывезти. Несколько миллионов мужчин призывного возраста и без лишнего веса. А вот временно разыграть нацкарту - это можно. Вот и Патрушев что-то протрубил, и СМИ раскручивают соответствующие новости. Народ найдут, чем занять.
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