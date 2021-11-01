Столичные власти не исключают полного отказа от мигрантов на стройках Москвы

Заммэра Москвы Андрей Бочкарев поручил чиновникам стройкомплекса и подрядчикам подготовить план мер, которые в перспективе позволят отказаться от услуг трудовых мигрантов на стройках столицы. Об этом 1 ноября пишет РБК.



Бочкарев напомнил, что во время пандемии многие из 120 тысяч иностранных рабочих вернулись на родину. Сейчас от них на стройках осталась треть. Раньше, с его слов, большинство строителей приезжали из Таджикистана, сейчас — из Киргизии и Узбекистана. Дефицит рабочих рук заммэра оценил примерно в 40 % . Рабочих и инженеров не хватает для объектов программы реновации. По мнению Бочкарева, отказаться от мигрантов можно лишь за счет технологических решений.

