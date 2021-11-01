Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заразилась COVID-19

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, которая не полетела с президентом США Джо Байденом на саммит G20 в итальянскую столицу, получила положительный результат теста на коронавирус. До этого инфекцию «подхватил» один из членов ее семьи.
«В среду в координации с медицинской командой Белого дома я решила не сопровождать президента в зарубежной поездке по семейным обстоятельствам, в связи с положительным тестом на коронавирус у члена моей семьи. С того момента я была на карантине и ежедневно сдавала негативные тесты. Как бы там ни было, сегодня я сдала положительный тест на коронавирус», — гласит заявление Псаки, которое 31 октября через журналистский пул распространила пресс-служба Белого дома.
Пресс-секретарь отметила, что со среды не контактировала с главой государства и представителями администрации. Она добавила, что последний раз общалась с Байденом на улице во вторник, расстояние между ними составляло приблизительно 1,8 метра, оба носили маски.
Благодаря вакцинации, рассказала Псаки, она испытала лишь легкие симптомы болезни, что позволило ей продолжить работу из дома. Представитель президента подытожила, что намерена вернуться на работу по завершении десятидневного карантина после отрицательного результата теста.