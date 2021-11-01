Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заразилась COVID-19

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, которая не полетела с президентом США Джо Байденом на саммит G20 в итальянскую столицу, получила положительный результат теста на коронавирус. До этого инфекцию «подхватил» один из членов ее семьи.



«В среду в координации с медицинской командой Белого дома я решила не сопровождать президента в зарубежной поездке по семейным обстоятельствам, в связи с положительным тестом на коронавирус у члена моей семьи. С того момента я была на карантине и ежедневно сдавала негативные тесты. Как бы там ни было, сегодня я сдала положительный тест на коронавирус», — гласит заявление Псаки, которое 31 октября через журналистский пул распространила пресс-служба Белого дома.

