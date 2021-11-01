WhatsApp перестал работать у нескольких тысяч пользователей в РФ

Мессенджер WhatsApp с 1 ноября 2021 года больше не поддерживается на телефонах со старыми версиями операционной системы Android, сообщает в понедельник «Коммерсантъ».

«WhatsApp прекращает поддержку телефонов с операционной системой Android 4.0.4 или старше с 1 ноября 2021 года. Мы рекомендуем перейти на поддерживаемое устройство или сохранить историю чатов до этой даты»,— цитирует газета пресс-релиз компании.

Впредь мессенджер поддерживается при наличии установленной ОС 4.1 или новее, но не работает на устройствах, которые работают только на Wi-Fi. Обязательное условие работы — доступ Android к возможности «принимать SMS или звонки во время процесса подтверждения номера». На iPhone мессенджер будет работать c iOS 10 или новее.