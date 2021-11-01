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WhatsApp перестал работать у нескольких тысяч пользователей в РФ

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Мессенджер WhatsApp с 1 ноября 2021 года больше не поддерживается на телефонах со старыми версиями операционной системы Android, сообщает в понедельник «Коммерсантъ».

«WhatsApp прекращает поддержку телефонов с операционной системой Android 4.0.4 или старше с 1 ноября 2021 года. Мы рекомендуем перейти на поддерживаемое устройство или сохранить историю чатов до этой даты»,— цитирует газета пресс-релиз компании.

Впредь мессенджер поддерживается при наличии установленной ОС 4.1 или новее, но не работает на устройствах, которые работают только на Wi-Fi. Обязательное условие работы — доступ Android к возможности «принимать SMS или звонки во время процесса подтверждения номера». На iPhone мессенджер будет работать c iOS 10 или новее.

Эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров подсчитал, что WhatsApp перестанет работать на примерно 10 тысячах гаджетов.

«Речь идет о совсем старых смартфонах, характеристики «железа» которых уже не могут позволить обновить их операционную систему. Для примера, это iPhone 4 2011 года выпуска и другие смартфоны примерно 10-летней давности. На руках у населения России имеется незначительное число таких гаджетов — примерно до 10 тысяч», — цитирует эксперта РИА Новости.

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Комментарии (3)

K_Lutsky
Видимо, у меня проблемы с восприятием, но, когда говорят, что версия 4.0.1 старше версии 4.0.4 это как то воспринимается не очень хорошо. Когда пишут, что на версиях 4.0.3 и более ранних мессенджер перестал работать, а на версиях 4.0.4 и более поздних или "новее" он нормально работает, то вопросов нет
Alex000
Жёлтый кликбейтный заголовок.
Не "в РФ", а "у пользователей слишком старых смартфонов".
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