WhatsApp перестал работать у нескольких тысяч пользователей в РФ

Мессенджер WhatsApp с 1 ноября 2021 года больше не поддерживается на телефонах со старыми версиями операционной системы Android, сообщает в понедельник «Коммерсантъ».
«WhatsApp прекращает поддержку телефонов с операционной системой Android 4.0.4 или старше с 1 ноября 2021 года. Мы рекомендуем перейти на поддерживаемое устройство или сохранить историю чатов до этой даты»,— цитирует газета пресс-релиз компании.
Впредь мессенджер поддерживается при наличии установленной ОС 4.1 или новее, но не работает на устройствах, которые работают только на Wi-Fi. Обязательное условие работы — доступ Android к возможности «принимать SMS или звонки во время процесса подтверждения номера». На iPhone мессенджер будет работать c iOS 10 или новее.
Эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров подсчитал, что WhatsApp перестанет работать на примерно 10 тысячах гаджетов.
«Речь идет о совсем старых смартфонах, характеристики «железа» которых уже не могут позволить обновить их операционную систему. Для примера, это iPhone 4 2011 года выпуска и другие смартфоны примерно 10-летней давности. На руках у населения России имеется незначительное число таких гаджетов — примерно до 10 тысяч», — цитирует эксперта РИА Новости.