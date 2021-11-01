FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +5
70.52р82.29р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

Неизвестный водитель задавил шедшую вдоль дороги пенсионерку в Песках и скрылся

3
Печать

Пожилая женщина погибла в ДТП во Всеволожском районе Ленобласти вечером 31 октября. Сбившего ее водителя теперь разыскивает полиция.

Как сообщает 1 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, наезд произошел в 20:15 воскресенья у дома 1 по Рабочей улице в поселке Пески. Неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве сбил 72-летнюю жительницу Дубровки, которая шла вдоль проезжей части в попутном направлении.

В результате пенсионерка от полученных травм скончалась на месте. По факту ДТП ведется проверка, полиция устанавливает и разыскивает водителя.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

iigaza
Бедной бабушке еще в школе не объяснили, видать, что по обочине надо передвигаться навстречу движению.
User329
нет других вариантов как скрыться без оказания помощи?
Кровокрас
думаю что у водителя нет других вариантов.
и вряд ли он по обочине ехал, а "вдоль дороги" с точки зрения 72-летней пенсионерки обычно означает посреди полосы
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний