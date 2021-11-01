Неизвестный водитель задавил шедшую вдоль дороги пенсионерку в Песках и скрылся

Пожилая женщина погибла в ДТП во Всеволожском районе Ленобласти вечером 31 октября. Сбившего ее водителя теперь разыскивает полиция.



Как сообщает 1 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, наезд произошел в 20:15 воскресенья у дома 1 по Рабочей улице в поселке Пески. Неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве сбил 72-летнюю жительницу Дубровки, которая шла вдоль проезжей части в попутном направлении.

В результате пенсионерка от полученных травм скончалась на месте. По факту ДТП ведется проверка, полиция устанавливает и разыскивает водителя.