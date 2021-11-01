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В Ленобласти в панельном доме произошел взрыв, один человек погиб

По предварительной информации, происшествие не связано с утечкой бытового газа.

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Взрыв в одной из квартир панельной пятиэтажки в деревне Фалилеево Кингисеппского района разбудил жильцов ранним утром 1 ноября. В квартире, где выбило все окна, нашли погибшего пенсионера, сообщает 47news.

По предварительным данным, сообщение о ЧП поступило около половины пятого утра. Рвануло в трехкомнатной квартире на третьем этаже. Как рассказали 47news в полиции, внутри нашли тело 69-летнего пенсионера.

Скриншот из группы «<a href="https://vk.com/hpkkng" class="io-leave-page _" target="_blank">ЧПК l КИНГИСЕПП</a>» / vk.com/hpkkng
Скриншот из группы «ЧПК l КИНГИСЕПП» / vk.com/hpkkng
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30 жильцов многоквартирного дома после происшествия эвакуировались самостоятельно. По предварительной информации, происшествие не связано с утечкой бытового газа. Обстоятельства ЧП уточняются.

Скриншот из группы «<a href="https://vk.com/hpkkng" class="io-leave-page _" target="_blank">ЧПК l КИНГИСЕПП</a>» / vk.com/hpkkng
Скриншот из группы «ЧПК l КИНГИСЕПП» / vk.com/hpkkng

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Комментарии (8)

PapaKarlo
Не спится пенсионеру... Готовил снасти и прочее для рыбалки типа "Пёс барбос и кросс"... С 4 утра возился с НВУ и всё никак. И в 04.30 как громыхнет!
либералЪ76
вот до чего доводит жизнь в панельных домах. а ну как рваться двадцатипятиэтажки начнут - там одним пенсионером дело не ограничится
263836471
Последний "привет" соседям передал...
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