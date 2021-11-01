В Ленобласти в панельном доме произошел взрыв, один человек погиб

Взрыв в одной из квартир панельной пятиэтажки в деревне Фалилеево Кингисеппского района разбудил жильцов ранним утром 1 ноября. В квартире, где выбило все окна, нашли погибшего пенсионера, сообщает 47news.



По предварительным данным, сообщение о ЧП поступило около половины пятого утра. Рвануло в трехкомнатной квартире на третьем этаже. Как рассказали 47news в полиции, внутри нашли тело 69-летнего пенсионера.