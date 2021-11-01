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Из-за прорыва трубы на Фермском шоссе в асфальте образовалась дыра. В нее колесом попал кроссовер

Бывшая труба психбольницы дала течь на Фермском шоссе

В Приморском районе теплоэнергетики устраняют дефект на трубе, которую передали им на баланс только в этом году.

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Как сообщили «Фонтанке» 1 ноября в пресс-службе ГУП «ТЭК», около семи утра поступила информация о том, что в результате дефекта на трубе диаметром 219 мм у дома 36 по Фермскому шоссе образовалась дыра в асфальте. В нее одним колесом попал припаркованный автомобиль «Хендэ».

Фото: пресс-служба ГУП «ТЭК»
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Как отмечают в компании, трубопровод 1992 года строительства был передан в изношенном состоянии на баланс предприятия в 2021 году. Ранее сеть находилась на балансе психиатрической больницы имени Скворцова-Степанова.

«На место были вызваны представители страховой компании для оценки потенциального ущерба. Работы по освобождению места в целях проведения ремонта закончены, машина покинула зону дефекта самостоятельно», — сообщили в ГУП «ТЭК».

По нормативам на устранение дефекта отводится 8 часов, но теплоэнергетики обещают закончить работы раньше. На потребителях они не отразятся.

Фото: пресс-служба ГУП «ТЭК»

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Комментарии (2)

Masya
Хонда же
didim
)) "Хендэ". Лучше тогда писать "какой-то коричневый автомобиль".
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