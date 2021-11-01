Из-за прорыва трубы на Фермском шоссе в асфальте образовалась дыра. В нее колесом попал кроссовер

Как сообщили «Фонтанке» 1 ноября в пресс-службе ГУП «ТЭК», около семи утра поступила информация о том, что в результате дефекта на трубе диаметром 219 мм у дома 36 по Фермскому шоссе образовалась дыра в асфальте. В нее одним колесом попал припаркованный автомобиль «Хендэ».

Как отмечают в компании, трубопровод 1992 года строительства был передан в изношенном состоянии на баланс предприятия в 2021 году. Ранее сеть находилась на балансе психиатрической больницы имени Скворцова-Степанова.



«На место были вызваны представители страховой компании для оценки потенциального ущерба. Работы по освобождению места в целях проведения ремонта закончены, машина покинула зону дефекта самостоятельно», — сообщили в ГУП «ТЭК».

