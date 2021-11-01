Медведев: Мы находимся в пятой фазе пандемии

«В пятую фазу пандемии мы вступили весной этого года, и этот период продолжается до сих пор. Сейчас мы наблюдаем очередной подъем уровня заболеваемости, который с учетом большего объема тестирования достиг исторического максимума. Уровень заболеваемости колеблется на весьма высоком, почти критическом уровне, идет массовая вакцинация», — написал Медведев в статье, опубликованной « Российской газетой » 1 ноября.

По его словам, первая фаза длилась с декабря 2019 года по март 2020-го, когда многие слишком спокойно восприняли информацию о новом коронавирусе, а в России «приступили к разработке сценариев действий на случай массового распространения болезни». Следующая, «острая» фаза (до середины июня 2020 года) сопровождалась закрытием границ, созданием оперативных штабов и долгими локдаунами. В ходе третьей фазы летом и в начале осени 2020 года Россия оптимизировала «управленческий инструментарий», важнейшие госуслуги начали оказывать дистанционно, завершились испытания вакцин от ковида. На четвёртом этапе осенью — зимой 2020–2021 годов был зафиксирован новый рост заболеваемости.



«<...> Жизнь в новой реальности требует продуманных, взвешенных решений, долгой «окопной» войны с пандемией. И эту борьбу следует вести общими силами всех стран. Невзирая на все объективные трудности и тем более — на чьи-либо политические амбиции», — пишет Медведев. Бороться с пандемией, по его словам, можно только общими усилиями международного сообщества: «поодиночке обречены на поражение все».

