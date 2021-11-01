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Привет индустрии поддельных ПЦР-тестов. 47news влез в базу данных мошенников

Тысячи поддельных тестов на ковид выдано за последние месяцы через сайты-клоны известных лабораторий. 47news показывает изнутри, как устроен подпольный рынок.

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Печать
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До 7 ноября страна перешла на усиленные ограничительные меры. А 47news с помощью технических специалистов обнаружил брешь в московском сайте мошенников, торгующих поддельными результатами ПЦР-теста на ковид. Они масштабно работают под брендами известных лабораторий: «Инвитро», «Гемотест» и «АрхиМед». Справку можно заказать на сайте, рассылаются они по электронной почте — получить документ может человек хоть в Якутии. Мы же открыли для себя доступ к «админке» ресурса, где собраны данные клиентов и генерируются сами документы. Главная страница приветствует: Hello, world! (типичная фраза, которую учат писать на курсах программистов).

На момент исследования (самый конец октября) в базе было 4230 клиентов псевдо-«АрхиМеда», 4175 под личиной «Инвитро» и 265 клиентов под именем «Гемотеста». Почти все фамилии из Средней Азии. Хотя порой встречаются и наши. На момент подготовки материала последние клиенты датированы 29 октября.

В карточке — фамилия, имя, дата рождения, адрес регистрации. А также — «дата взятия образца», «дата выполнения теста», «решения врача» и «печать результата».

Интерфейс админки предельно дружественный. 47news легко завел в систему данные выдуманного персонажа Смирнова Ивана Ивановича, рожденного 23 января 1988 года. Датой выдачи анализов поставили 18 ноября. Сам тест был якобы сделан в аэропорту Домодедово. (Тестируем псевдо-«АрхиМед», работающий в аэропортах Москвы. У лже-«Инвитро» можно указать любой адрес регистрации) В графе «номер телефона» автоматически появился номер +7(964)549-19-14, в разделе «Email» адрес 79645491914@yandex.ru. На всякий случай в ручном режиме поменяли на телефон и почту автора. Нажимаем «Получить справку», и документ мгновенно скачивается в формате pdf.

С виду не отличить от настоящей. И подпись врача, и печать, и внешний вид в целом. Вот все три варианта — от «АрхиМеда», «Гемотеста» и «Инвитро».

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Процедуру предъявления справки, например полицейскому, мошенники тоже продумали. На документе QR-код. При наведении на него камеры смартфона предлагается перейти по ссылке. После нажатия попадаете на страницу входа в личный кабинет якобы на сайте настоящей компании. Входим и видим результаты. Сделано это для того, чтобы не заходить на страницу личного кабинета реальной лаборатории.

Их реклама

Заказать левый тест предлагается на сайтах-подделках, копирующих дизайн. Так, настоящий сайт «АрхиМеда» — labarhimed.ru. Клоны: arhimedlab.net.ru, arhimedlab.info. У «Инвитро» настоящий — invitro.ru, а поддельный — invitro.net.ru. У «Гемотеста» настоящий — gemotest.ru, а ненастоящий — gemotest.group (часть доступна только при переходе с QR-кода поддельной справки). К слову, контактный телефон у лже-«АрхиМеда» лишь на две последние цифры отличается от реального.

Помимо этого, среди мигрантов гуляют телефоны «жучков», через которых можно получить тест. Мы нашли некоего Антона и его три телефона: 8(916)413-03-... 8(978)039-05-... 8(988)350-84-... По данным нашего издания, ему 35 лет, фамилия Ушаков, родом из города Свердловска Луганской области, а зарегистрирован на улице Погодаева в Севастополе. По Москве передвигается на старенькой «Митсубиши-Лансер». 47news позвонил Антону, он был недоступен. Возможно, меняет номера. Позвонили и на тот телефон, что автоматически появляется в карточке клиента в админке подделок. Гудок проходил, но звонок сбрасывали.

«Ф»: Сколько зарабатывают проходимцы, а также чем может обернуться попытка уголовного преследования, читайте в материале Виктора Смирнова на 47news.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (18)

SU LUX INN
неправомерный Доступ к информации - это раз! суете Нос не в свое дело, портите достойным Людям бизнес - это Два! портите жизнь Простому народу, который не будет отваром Репы колоться - Это три!
265984735
Интересно, что Роскомнадзор предпочитает бороться не с такими поддельными сайтами, а тратит свои ресурсы на закрытие ресурсов, где рассказывается о коррупции и о семьях правителя и придворных.
SergAnt
Виктор, как всегда, красавчик!Достойная смена Евгению Владимировичу.
Исходя из частоты его публикаций есть ощущение, что этот парень вообще не спит)))
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