Привет индустрии поддельных ПЦР-тестов. 47news влез в базу данных мошенников

Поделиться Поделиться







До 7 ноября страна перешла на усиленные ограничительные меры. А 47news с помощью технических специалистов обнаружил брешь в московском сайте мошенников, торгующих поддельными результатами ПЦР-теста на ковид. Они масштабно работают под брендами известных лабораторий: «Инвитро», «Гемотест» и «АрхиМед». Справку можно заказать на сайте, рассылаются они по электронной почте — получить документ может человек хоть в Якутии. Мы же открыли для себя доступ к «админке» ресурса, где собраны данные клиентов и генерируются сами документы. Главная страница приветствует: Hello, world! (типичная фраза, которую учат писать на курсах программистов).



На момент исследования (самый конец октября) в базе было 4230 клиентов псевдо-«АрхиМеда», 4175 под личиной «Инвитро» и 265 клиентов под именем «Гемотеста». Почти все фамилии из Средней Азии. Хотя порой встречаются и наши. На момент подготовки материала последние клиенты датированы 29 октября. В карточке — фамилия, имя, дата рождения, адрес регистрации. А также — «дата взятия образца», «дата выполнения теста», «решения врача» и «печать результата». Интерфейс админки предельно дружественный. 47news легко завел в систему данные выдуманного персонажа Смирнова Ивана Ивановича, рожденного 23 января 1988 года. Датой выдачи анализов поставили 18 ноября. Сам тест был якобы сделан в аэропорту Домодедово. (Тестируем псевдо-«АрхиМед», работающий в аэропортах Москвы. У лже-«Инвитро» можно указать любой адрес регистрации) В графе «номер телефона» автоматически появился номер +7(964)549-19-14, в разделе «Email» адрес 79645491914@yandex.ru. На всякий случай в ручном режиме поменяли на телефон и почту автора. Нажимаем «Получить справку», и документ мгновенно скачивается в формате pdf.

С виду не отличить от настоящей. И подпись врача, и печать, и внешний вид в целом. Вот все три варианта — от «АрхиМеда», «Гемотеста» и «Инвитро».

Поделиться Поделиться







Процедуру предъявления справки, например полицейскому, мошенники тоже продумали. На документе QR-код. При наведении на него камеры смартфона предлагается перейти по ссылке. После нажатия попадаете на страницу входа в личный кабинет якобы на сайте настоящей компании. Входим и видим результаты. Сделано это для того, чтобы не заходить на страницу личного кабинета реальной лаборатории.

Их реклама Заказать левый тест предлагается на сайтах-подделках, копирующих дизайн. Так, настоящий сайт «АрхиМеда» — labarhimed.ru. Клоны: arhimedlab.net.ru, arhimedlab.info. У «Инвитро» настоящий — invitro.ru, а поддельный — invitro.net.ru. У «Гемотеста» настоящий — gemotest.ru, а ненастоящий — gemotest.group (часть доступна только при переходе с QR-кода поддельной справки). К слову, контактный телефон у лже-«АрхиМеда» лишь на две последние цифры отличается от реального.