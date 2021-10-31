FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +5
70.52р82.29р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

Священник стрелял в московском храме в пьяного мирянина. Инцидент изучают в полиции и в РПЦ

Полиция проводит проверку после стрельбы в храме в Митино

23
Печать

В московском храме в честь святителя Луки Крымского (патриаршем подворье Всех Святых в Митине) произошел конфликт со стрельбой. В настоящий момент в викариатстве идет разбирательство. Об этом со ссылкой на главу информационной комиссии Московской городской епархии Александра Волкова вечером 31 октября сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что в воскресенье на улице Генерала Белобородова на северо-западе Москвы произошла драка священника и мирянина. Сообщалось, что представитель РПЦ в целях самозащиты выстрелил из сигнального пистолета, после чего нападавший скрылся.

«Инцидент действительно имел место, были совершены агрессивные действия по отношению к священнику со стороны лица, личность которого устанавливается. В викариатстве идет разбирательство, необходимые подробности сможем сообщить по его результатам», — уточнил Волков.

В полиции также заявили, что по факту стрельбы в храме проводят проверку. По предварительным данным, вступивший в конфликт со священником гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя вызывающе и приставал к прихожанам. Пострадавших в результате инцидента нет, уточнили агентству в столичном главе МВД. По факту произошедшего проводится проверка, личность и местонахождение злоумышленника устанавливаются.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (23)

Хауаю
"На Бога надейся, а сам не плошай!"
263784231
Все живы-здоровы - вот и замечательно! А напиваться и приставать к кому-нибудь это верный способ огрести звездюлей, то есть прославиться нехорошими делами, что произошедшее сегодня в первопрестольной и доказывает...
alexpv
А чем больше РПЦ будет ололтело защищать свои чувства, тем больше будет агрессивно настроенных атеистов, ненавидящих попов. По-моему это очевидно. Насилие порождает насилие.А еще каких-то 20-25 лет назад между верующими и неверующими вообще никаких конфликтов не было, они просто не замечали друг друга и не оскорблялись по любому поводу.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний