Священник стрелял в московском храме в пьяного мирянина. Инцидент изучают в полиции и в РПЦ

В московском храме в честь святителя Луки Крымского (патриаршем подворье Всех Святых в Митине) произошел конфликт со стрельбой. В настоящий момент в викариатстве идет разбирательство. Об этом со ссылкой на главу информационной комиссии Московской городской епархии Александра Волкова вечером 31 октября сообщает РИА Новости.



Ранее в СМИ появилась информация, что в воскресенье на улице Генерала Белобородова на северо-западе Москвы произошла драка священника и мирянина. Сообщалось, что представитель РПЦ в целях самозащиты выстрелил из сигнального пистолета, после чего нападавший скрылся.

