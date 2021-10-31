Священник стрелял в московском храме в пьяного мирянина. Инцидент изучают в полиции и в РПЦ

В московском храме в честь святителя Луки Крымского (патриаршем подворье Всех Святых в Митине) произошел конфликт со стрельбой. В настоящий момент в викариатстве идет разбирательство. Об этом со ссылкой на главу информационной комиссии Московской городской епархии Александра Волкова вечером 31 октября сообщает РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация, что в воскресенье на улице Генерала Белобородова на северо-западе Москвы произошла драка священника и мирянина. Сообщалось, что представитель РПЦ в целях самозащиты выстрелил из сигнального пистолета, после чего нападавший скрылся.
«Инцидент действительно имел место, были совершены агрессивные действия по отношению к священнику со стороны лица, личность которого устанавливается. В викариатстве идет разбирательство, необходимые подробности сможем сообщить по его результатам», — уточнил Волков.
В полиции также заявили, что по факту стрельбы в храме проводят проверку. По предварительным данным, вступивший в конфликт со священником гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя вызывающе и приставал к прихожанам. Пострадавших в результате инцидента нет, уточнили агентству в столичном главе МВД. По факту произошедшего проводится проверка, личность и местонахождение злоумышленника устанавливаются.