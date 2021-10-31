Марин Чилич выиграл теннисный турнир St. Petersburg Open спустя 10 лет

«Я не столько верил, что выиграю этот матч, сколько верил, что мне нужно продолжать борьбу, и это, разумеется, гораздо важнее. В течение недели я справился с такими соперниками Карен Хачанов, Роберто Баутиста Агут. Сегодня Тейлор потрясающе играл с середины второго сета и до середины третьего. Я хорошо держался и верил в себя, именно это в итоге помогло выиграть матч. Я очень горжусь собой и чувствую себя замечательно, потому что у меня есть такая возможность играть здесь на таком уровне спустя десять лет. Я однозначно вернусь, Россия — это страна, где мне всегда хорошо и мне сопутствует удача», — заявил двукратный чемпион петербургского турнира Марин Чилич после финала.

