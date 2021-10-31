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Марин Чилич выиграл теннисный турнир St. Petersburg Open спустя 10 лет

Теннисный турнир St. Petersburg Open 2021 завершился победой хорвата Марина Чилича. В трех сетах он разобрался с американцем Тэйлором Фритцем.

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Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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В городе на Неве прошел финал 26-го международного теннисного турнира St. Petersburg Open 2021. За главный трофей 31 октября сражались американец Тэйлор Фритц (№30 в мировом рейтинге) и хорват Марин Чилич (№41), уже выигрывавший титул в Санкт-Петербурге в 2011 году.

Чилич выиграл со счетом 7:6, 4:6, 6:4.

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«Я не столько верил, что выиграю этот матч, сколько верил, что мне нужно продолжать борьбу, и это, разумеется, гораздо важнее. В течение недели я справился с такими соперниками Карен Хачанов, Роберто Баутиста Агут. Сегодня Тейлор потрясающе играл с середины второго сета и до середины третьего. Я хорошо держался и верил в себя, именно это в итоге помогло выиграть матч. Я очень горжусь собой и чувствую себя замечательно, потому что у меня есть такая возможность играть здесь на таком уровне спустя десять лет. Я однозначно вернусь, Россия — это страна, где мне всегда хорошо и мне сопутствует удача», — заявил двукратный чемпион петербургского турнира Марин Чилич после финала.

Как победитель Чилич забрал главный денежный приз — 84,7 тысячи долларов. Финалисту Фритцу достались 60,7 тысяч.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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