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Полиция нашла мать оставленного в метро ребенка. Отец оказался пьян

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Правоохранители нашли мать брошенного в московском метро ребенка. Женщину пригласили в полицию, где ей вернут сына. Об этом вечером 31 октября со ссылкой на столичный главк сообщает РИА Новости.

Также благодаря сотрудникам УВД метрополитена было установлено местонахождение предполагаемого отца ребенка. Он находится в отделе полиции в состоянии алкогольного опьянения. По факту будут составлены административные материалы, отметили в столичном ГУ МВД.

Напомним, ранее стало известно, что прокуратура Москвы начала проверку в связи с обнаружением в вагоне метро малолетнего мальчика без сопровождения взрослых. Как писала «Фонтанка», ребенка в коляске в вагоне оставил мужчина. Предположительно, он вошел на станции «Строгино».

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Комментарии (4)

2356897676
Боже, пусть они примут ислам и прекратят бухать. Сколько можно. РПЦ потакает пьянству среди населения.
Денеб
Из жизни глубинного народа.....
07A
Блин, плохо родиться в семье оппозиционеров!
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