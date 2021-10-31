Полиция нашла мать оставленного в метро ребенка. Отец оказался пьян

Правоохранители нашли мать брошенного в московском метро ребенка. Женщину пригласили в полицию, где ей вернут сына. Об этом вечером 31 октября со ссылкой на столичный главк сообщает РИА Новости.



Также благодаря сотрудникам УВД метрополитена было установлено местонахождение предполагаемого отца ребенка. Он находится в отделе полиции в состоянии алкогольного опьянения. По факту будут составлены административные материалы, отметили в столичном ГУ МВД.

Напомним, ранее стало известно, что прокуратура Москвы начала проверку в связи с обнаружением в вагоне метро малолетнего мальчика без сопровождения взрослых. Как писала «Фонтанка», ребенка в коляске в вагоне оставил мужчина. Предположительно, он вошел на станции «Строгино».

