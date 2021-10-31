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Умер актёр из «Холодного лета 53-го», «Айвенго» и «Возвращения Мухтара»

Актёр Алексей Колесник скончался в возрасте 71 года

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В Киеве в возрасте 71 года скончался советский и украинский актёр кино, театра и ТВ Алексей Колесник. Об этом 31 октября в социальных сетях сообщили его друзья, коллеги и ученики.

Причина смерти актёра пока не уточняется.

Алексей Колесник родился 28 марта 1950 года в городе Карловка Полтавской области. В 1975-м окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого, работал в театрах Украины, в том числе — в Киевском театре оперетты. С 1982 года — актёр киностудии имени Довженко.

Снялся в более чем 50 фильмах и сериалах, включая «Как закалялась сталь», «Дождь в чужом городе», «Овод», «Школа», «Ярослав Мудрый», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Легенда о княгине Ольге», «Батальоны просят огня», «Холодное лето пятьдесят третьего…», «Возвращение Мухтара».

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