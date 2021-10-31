В Петербурге даже в выходные начали госпитализировать по 500 человек в сутки с COVID-19

Как говорится в опубликованной 31 октября эпидемиологической справке, за минувшие сутки в больницы поступило еще 504 новых пациента. Для сравнения: в прошлое воскресенье, 24 октября, сообщалось о 413 госпитализациях. А две недели назад — о 435.



Из развернутых в Петербурге 9 488 коек заняты пациентами 7 782. Из них 745 больных находятся реанимации, а 366 подключены к ИВЛ. Еще 39 413 петербуржцев — на амбулаторном лечении.



За минувшие сутки первично были вакцинированы 16 033 человека. Закончили цикл — 7 590. Всего с начала кампании полностью вакцинированы 1,9 млн жителей Петербурга. В запасе еще 704 тысячи доз.

