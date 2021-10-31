Россияне перестали покупать шубы из-за пандемии и бедности

Продажи шуб и дубленок в России упали на 80% с 2018 года из-за пандемии, недостатка денег, теплых зим и моды на экологичность, пишет РБК по ссылкой на данные системы маркировки «Честный знак».



В опубликованном 31 октября исследовании, данные для которого подготовили по заказу издания, говорится, что в сентябре-октябре 2020 года было продано 128 тысяч шуб, то за тот же период 2021 года почти на 10% меньше — только 116,4 тысячи. А по сравнению с допандемийными высокими сезонами продаж 2019 и 2018 годов падение составило почти 85% и 94% соответственно.

