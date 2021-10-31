Первоклассник выбежал под машину на Композиторов и уехал на скорой

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 31 октября, мальчик семи лет попал под колёса машины на улице Композиторов, 12 накануне в половине шестого вечера. Ребёнок перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода, 44-летний водитель «Тойота Тундра» не сумел затормозить.
Мальчик гулял без родителей. По информации «Фонтанки», он учится в первом классе местной школы, живёт неподалёку от места ДТП. Его госпитализировали в больницу имени Раухфуса с травматическим шоком, травмами груди, живота и закрытым переломом бедра. Пострадавший в тяжёлом состоянии.