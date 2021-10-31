«Девушки фантазируют, что я хороший отец». Мужчины-воспитатели — о работе в детском саду, безотцовщине и косичках

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Няня или бебиситтер всё ещё считаются в России женскими профессиями. По данным Смольного, из 23 тысяч воспитателей петербургских детских садов не наберётся и полпроцента мужчин. Стереотипы и низкие зарплаты не дают пополнить штат представителями обоих полов.

Глеб Яхонтов, 24 года, воспитатель детского сада № 95 Выборгского района

— Сначала я в этом саду работал сторожем и параллельно учился в педагогическом колледже. Потом ушёл в армию, мне ещё до службы предлагали место педагога допобразования в области театрализованной деятельности. Когда вернулся из армии, вакансия была ещё свободна, я согласился. Год отработал педагогом в театральной студии. Затем мне предложили попробовать роль воспитателя, видели, что у меня со всеми детьми прекрасное взаимодействие. Я согласился и вот уже два года работаю, скоро у меня будет первый выпускной в группе.



Меня вполне устраивает моя работа, иногда мне даже приятнее работать с детьми, чем со взрослыми, хотя я понимаю, что взрослые — это те же дети, которые выросли. Это очень поверхностное мнение о работе воспитателей, что они только кормят и горшки смывают. Преимущество детского сада в том, что дети к тебе приходят чистые душой и сердцем. Ты в них закладываешь, воспитываешь, прививаешь культуру. Потом ты можешь выпустить из детского сада юных джентльменов и леди. Когда я приходил работать в школу, там даже в младших классах чувствовалось пренебрежение к профессии учителя: «А вы знаете, что должны нас учить».

Фото: предоставлено Глебом Яхонтовым Поделиться Поделиться







Я пришёл на оклад 27 тысяч, когда был педагогом допобразования, сейчас зарплата достигает 50. Это приятно, что она растёт. Стабильность мне очень греет душу. Я живу один, мне оклада хватит. Но так как мужчина еще должен семью содержать, то этого будет мало в будущем. Вроде бы нравится профессия воспитателя, но ты понимаешь, а как тебе прокормиться и других прокормить? Возможно, придётся поменять род деятельности.



Когда с девушками знакомлюсь, они сразу фантазируют, что я хороший отец. Но обычно я всё-таки о работе стараюсь не говорить.

Среди моих знакомых и друзей не встречал тех, кто считает, что профессия воспитателя не подходит мужчинам. Они больше удивлялись и говорили: «Ой, здорово». Но в интернете много стереотипов, на YouTube наткнулся на психолога, которая рассказывала, что если мужчина воспитатель, значит у него что-то не в порядке с головой. Знаю, что у других воспитателей расспрашивали про меня: что за мужчина, нормально ли, что он работает.

У родителей есть страх. Буквально на днях я слышал о каком-то мужчине, который оказался педофилом. Из-за таких людей страдают другие, но зачем всех в одну кучу сваливать.

Летом работал в другой группе. Там ходил мальчик, у которого нет отца. Ребёнок постоянно рассказывал обо мне, и мама говорила, что это очень классно, что есть мужчина-воспитатель, что сын может почувствовать заботу. Бывает такое, что мальчик очень боязливый. Мама летает над ним как птица, при этом не понимает, что ему нужно немного самостоятельнее стать. А есть дети, которые очень сильно любят обниматься, им не хватает тактильного контакта.



Женский подход может быть излишне эмоциональный. Я могу с детьми сесть, и мы спокойно все обсудим, у нас обстановка, я бы сказал, деловая. Я, как синичка, которая берёт в клюв зернышко, разжёвывает и птенцам закидывает.

Я, наверное, как Питер Пэн, тот самый мальчик, который никак не может расстаться с детством. Мне самому чего-то не хватало в детском саду и, опираясь на собственные воспоминания, мне легко понять, как с детьми взаимодействовать, чего ребёнок хочет от воспитателя. Иногда я могу стать волшебником, а не просто Глебом Вячеславовичем, просится наружу творчество.

Дмитрий, 20 лет, бебиситтер

— Я сейчас нахожусь в академическом отпуске, думал перевестись из своего универа в Герцена на психолого-педагогическое. Работа бебиситтером — это проверка, будет ли мне интересно с детьми. Начал три недели назад. У меня достаточно быстро все раскрутилось, и есть уже заказы, которые повторяются.

Прошёл школу бебиситтеров. Мой педагог сказал, что в целом мне нужно брать детей от 7 лет, потому что с другими детьми я могу не справиться. Найти заказ с ребёнком от 7 лет очень сложно, обычно ищут бебиситтеров для детей помладше. У меня была девочка четырёх лет, я справился. Но это очень сложно, придумывал игры пять часов.

Фото: предоставлено Дмитрием Поделиться Поделиться







Я много раз отзывался на разные объявления, и мне много раз отказывали, один раз даже написали: «Вы парень, поэтому нет». Мне кажется, бебиситтеру-девушке будет легче с девочкой, а мне — легче с мальчишками. Это нормально. С девочкой мне иногда трудно придумать игру, которая бы понравилась, а с мальчиком все ясно — берем любой игрушечный пистолет и играем в стрелялки. Это работает в 90% случаев.

Я обычно забираю ребёнка из школы, отвожу на секции, сижу с ним дома. Вчера я сидел с четырёхлетним ребёнком 7,5 часов. Это довольно тяжело, поэтому сейчас взял отпуск до конца недели. В какой-то момент я устаю, а ребёнок нет, он может играть бесконечно.

Я бы хотел поработать вожатым или помощником главного инструктора в походах. Я сам много раз ходил в походы и ездил в лагеря, знаю, как они проходят. Поэтому после получения образования хотел бы официально трудоустроиться в клёвый лагерь. Тем более, что в лагерях гораздо легче с детьми, чем в тех условиях, когда ты бебиситтер.



Сергей Неви, руководитель и воспитатель в частном детском саду «Добрик»



— Когда я только начинал, видел определённую настороженность среди родителей. Запомнил одного папу, который, видно, не знал, что воспитатель мужчина. Звонок в дверь, я открываю, и он даже отшатнулся назад. Но ребёнка оставил и все было хорошо. Сейчас уже такого не случается, у меня есть определённое имя. Ко мне с улицы мало приходят, обычно обращаются после того, как увидели мой блог или по совету друзей. Сейчас я вижу больше умиление в глазах мамочек, когда они видят, как я на прогулке управляюсь со всеми детьми.

Фото: предоставлено Сергеем Неви Поделиться Поделиться







У меня есть знакомый, который закончил педуниверситет, и он столкнулся с тем, что его не взяли в государственный детский сад, именно из-за того, что он мужчина, побоялись, видать, чего-то.

Как специалист и профессионал, считаю, между мужчиной и женщиной нет разницы, потому что обучение универсальное, но у каждого своя энергетика. И очень часто мужчина-педагог может дать детям то, что не может женщина, особенно мальчикам. Мы сталкиваемся с тотальной безотцовщиной и нехваткой мужского внимания у детей как у мальчиков, так и у девочек. И, можно сказать, моя работа ещё имеет целью демонстрировать мужскую модель поведения и роль мужчины в жизни. Это большая ответственность. Местами я, конечно, по-отечески работаю с детьми.



Я как Монтессори-педагог, умею и готовить, и косички заплетать, и шить. Мы вчера с одной девочкой вышивали по канве. Я в своей работе придерживаюсь трёхстороннего подхода: воспитание физическое, духовное и нравственное. С детьми я часто разговариваю на нравственные темы. К примеру, мужество. Одна девочка сказала, что это только мальчикам нужно. Но ведь мужество нужно всем, например, чтобы говорить правду.

Я актёр по образованию, пришёл из кукольного театра, сначала преподавал песочную анимацию, керамику, английский и театралку. Потом получил образование по линии Монтессори.

В Монтессори-методе много мужчин работает. Но это должно быть призвание. Так складывается, что мало кто в нашем обществе идёт за призванием. Я в своё время пошёл в театр по вдохновению, но оказалось, что мое призвание — работать с детьми. Понять это легко. Первое, это горящие глаза детей, второе — бьющееся собственное сердце, и третье — обмен энергией. Когда чувствуешь, что не теряешь энергию, а вдохновляешься, перезаряжаешься, чего у меня не было в театре. Если ты честен с детьми, то они отплатят тем же.

Самое сложное в работе — сохранить доброту и чистое сердце, потому что дети тонкие психологи. Испытывают часто на прочность, проверяют границы, и тут легко можно потерять самообладание.

Сейчас на детей очень сильное влияние оказывают гаджеты, социальные сети и маркетинг. Сегодня мы ездили с детьми на прогулку, и пока мы ехали, они замечали только магазины. Кричали: «Магнит», «Пятёрочка». Дети заточены на потребление. Одна из проблем в том, что наши методы и приёмы не столь яркие, как эта коммерческая жвачка. В то же время беседами, тематическими кругами я настраиваю детей на волну познания и исследования, любви к природе. Мы часто ходим на прогулки, и я их учу наблюдать, слушать. Ритм жизни ускоряется, дети не умеют наблюдать, не анализируют. От этого проблемы с речью, с интеллектуальным развитием.

У нас есть передача на YouTube «Ты — удивительный», аналогов ей в России нет. Основная её цель — поддержка детей в сложных эмоциональных ситуациях (страхи, буллинг, расовые предрассудки, развод родителей, смерть домашних питомцев), развитие эмоционального интеллекта и укрепление нравственных качеств характера.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал «Ты — удивительный!»

Сергей, 48 лет, бебиситтер



— Cлучайная история, я не собирался этим заниматься. Моя хорошая знакомая попросила посидеть с грудным ребёнком, ему было месяцев девять. Когда ребёнок слегка подрос, выяснилось, что у него аутизм, и стало понятно, что в садик его не могут отдать, родители стали в некотором роде от меня зависеть. Сейчас этому ребёнку уже 14 лет, он до сих пор со мной. Первая «моя» мама порекомендовала меня другим.

У меня среднее образование, специального нет. Есть природные данные… Смех-смехом, но, как и в любой профессии, у кого-то есть данные, у кого-то нет. Я какие-то вещи лучше подмечаю и анализирую, мне, наверное, в чём-то проще. Я читал специальные книги, смотрел ролики, сейчас много всего на тему педагогики.

Через несколько лет одна из мам, я с ней до сих пор продолжаю работать, предложила сходить на курсы тьюторов. Она меня уговорила, я сходил, но там не очень много для себя узнал, сам этому удивился. Пару моментов сказали, которые я не понимал, это нюансы, до них тяжело самому дойти.

Фото: предоставлено Сергеем Поделиться Поделиться







В основном, я забираю детей из школы, отвожу куда-то, гуляю с ними. Иногда с одним из мальчиков делаем дома что-то по хозяйству, пилили деревяшки, шурупы заворачивали, помыть-подмести. Это не педагогическая деятельность, скорее социальная.

Что касается основного принципа, то нужно проявлять живой интерес к ребёнку. Если ты пытаешься общаться, интересуешься, вопросы задаёшь, ребёнок видит, что человек нормальный, с ним можно поговорить, поиграть. Если человеку безразлично, то ребёнку становится скучно.

С родителями дети ведут себя гораздо хуже. Может, это покажется каким-то хвастовством, у меня со всеми детьми ситуация одна — мама жалуется, что какой-то кошмар и все отбились от рук, а когда я дома нахожусь, никто не плачет, все довольны и все прекрасно.

Считаю, что многие родители ведут себя неправильно в плане расстановки приоритетов, и ребёнок расслабляется. А я обычно жёстко ставлю границы, и ребёнок может в первый день похныкать, но буквально через минуту понимает, что таковы правила и так мы будем жить дальше. И дисциплина выстраивается сама собой.

Слёзы ребёнка для некоторых матерей, как нож по сердцу. Понятно, что, если ребёнок упал, нужно его пожалеть. Но если он просто начинает хныкать, потому что хочет залезть на шкаф, а мы — давайте поможем, только чтобы не хныкал… Нелепая логика.

У меня захныкал, я проигнорировал, один раз, другой — больше двух раз истерик не бывает.



Беседовала Елена Ваганова,

«Фонтанка.ру»



