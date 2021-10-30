Петербургского судью Киселева отстранили от дальнейшей работы на турнире UFC 267 за излишнюю жестокость

Рефери из Санкт-Петербурга Вячеслава Киселева отстранили от турнира по смешанным единоборствам UFC 267, который проходит 30 октября в Абу-Даби. Такое решение организаторы приняли после того, как Киселев не остановил бой Элизеу Залески Дос Сантос (Бразилия) — Бенуа Сен-Дени (Франция).

Во втором раунде Дос Сантос жестко избивал Сен-Дени, но рефери дал бойцам продолжить. В третьем раунде Сен-Дени получил тычок в глаз. Спортсмен признался, что не видит им, но петербуржец Киселев не стал вызывать врача в клетку и вновь продолжил бой.

«Честно говоря, это худшая работа рефери, которую я видел в своей жизни. Тяжелая работа, но это невозможно. Заставляет уважать таких судей, как Джейсон Херцог, Херб Дин и Джон Маккарти. Мне было ненавистно смотреть на этот бой, надеюсь, что Бенуа прямо сейчас отправился в больницу», — написал в твиттере бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье.



Вячеслав должен был судить еще один бой — между Магомедом Анкалаевым (Россия) и Волканом Оездемиром (Швейцария), но его заменили на Марка Годдарда.

