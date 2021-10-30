Марин Чилич вышел в финал теннисного St. Petersburg Open спустя десять лет

Определились все финалисты теннисного турнира St. Petersburg Open 2021. В первом полуфинале 30 октября американец Тейлор Фритц (
Во втором полуфинале 33-летний хорват Марин Чилич (
«В Хорватии мы не придаем такое большое значение круглым датам, как в России. Здесь, правда, особенный случай: прошло 10 лет с тех пор, как я победил в Санкт-Петербурге. Это потрясающе. Я, когда приезжал сюда, не загадывал вперед. Не думал о финале, старался показывать свой лучший теннис, играл матч за матчем. Но это очень здорово, что я снова в финале 10 лет спустя», — заявил Чилич на пресс-конференции после победного матча.
Финал турнира в Санкт-Петербурге станет вторым очным противостоянием между Фритцем и Чиличем. В прошлый раз на Индиан-Уэллс в 2017 году сильнее был американец.