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Марин Чилич вышел в финал теннисного St. Petersburg Open спустя десять лет

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Определились все финалисты теннисного турнира St. Petersburg Open 2021. В первом полуфинале 30 октября американец Тейлор Фритц (№ 30 мирового рейтинга) сломил сопротивление 31-летнего немца Яна-Леннарда Штруффа (№ 50) в трех партиях — 5:7, 6:1, 6:3.

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Во втором полуфинале 33-летний хорват Марин Чилич (№ 41) взял верх над голландцем Ботиком ван де Зандсхульпом (№ 62) со счетом 6:3, 6:3. Отметим, что Чилич — победитель St. Petersburg Open 2011 года.

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«В Хорватии мы не придаем такое большое значение круглым датам, как в России. Здесь, правда, особенный случай: прошло 10 лет с тех пор, как я победил в Санкт-Петербурге. Это потрясающе. Я, когда приезжал сюда, не загадывал вперед. Не думал о финале, старался показывать свой лучший теннис, играл матч за матчем. Но это очень здорово, что я снова в финале 10 лет спустя», — заявил Чилич на пресс-конференции после победного матча.

Финал турнира в Санкт-Петербурге станет вторым очным противостоянием между Фритцем и Чиличем. В прошлый раз на Индиан-Уэллс в 2017 году сильнее был американец.

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