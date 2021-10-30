В Обводном канале заметили енотовидную собаку

Петербуржец 30 октября запечатлел енотовидную собаку, которая плавала в Обводном канале в месте пересечения со Старопетергофским проспектом. Животное пыталось выбраться на берег, а потом уплыло в сторону ЗСД, где есть островок суши.
Как объясняет автор видео, сначала он и его дочь думали, что в канале плавает кот, так как видели животное сзади. Однако при ближайшем рассмотрении стало понятно, что это гость из дикой природы.
«Оказывается, это енотовидная собака, или енот, или кто-то такой. Удивительно. Вот он развернулся и поплыл обратно», — прокомментировал петербуржец.
читатель «Фонтанки»
Внешне у енота и енотовидной собаки есть несколько отличий. У енота длинный хвост украшен поперечными полосками, а у енотовидной собаки хвост более короткий, широкий и без колец. Шерсть у последних заметно гуще. Кроме того, лапы енотовидной собаки напоминают собачьи или лисьи, у енота — характерные пальцы, напоминающие человеческие. Судя по всему, в канале плавала именно енотовидная собака.