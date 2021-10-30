Умер петербургский литературовед, бывший глава Пушкинского дома Николай Скатов

Ушел из жизни петербургский литературовед, член-корреспондент РАН Николай Скатов. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба Смольного.



Скатов скончался 29 октября, ему было 90 лет. С 1987-го по 2005 год он занимал пост директора Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН.



Исследования Скатова внесли вклад в изучение творчества Пушкина, Некрасова, А. Островского, Блока, Ахматовой, Твардовского и других выдающихся представителей русской литературы. Также он был соавтором и редактором школьных и вузовских учебников.

