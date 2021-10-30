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Умер петербургский литературовед, бывший глава Пушкинского дома Николай Скатов

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Ушел из жизни петербургский литературовед, член-корреспондент РАН Николай Скатов. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба Смольного.

Скатов скончался 29 октября, ему было 90 лет. С 1987-го по 2005 год он занимал пост директора Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН.

Исследования Скатова внесли вклад в изучение творчества Пушкина, Некрасова, А. Островского, Блока, Ахматовой, Твардовского и других выдающихся представителей русской литературы. Также он был соавтором и редактором школьных и вузовских учебников.

В 1971 году Скатову было присвоено звание доктора филологических наук, в 1997-м он стал членом-корреспондентом РАН, а в 2001 году — почетным профессором РГПУ им. Герцена.

«Николай Николаевич принадлежал к тем людям, благодаря которым хранилось культурное достояние России… В своем творчестве он стал продолжателем традиций высокого, классического литературоведения… Созданные им научные труды получили мировую известность», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

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Комментарии (1)

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