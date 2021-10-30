Двое детей и их родители погибли при пожаре в доме в Марий Эл

Пожар в частном доме в Марий Эл привел к гибели четырех человек, в том числе двоих детей. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает 30 октября пресс-служба регионального СК.



Как пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС, информация о пожаре в селе Ежово Медведевского района поступила спасателям в 02:00 по местному времени.



По словам очевидцев, в доме жила многодетная семья. В результате погибли мужчина, женщина и двое детей в возрасте десяти и восьми лет. Трехлетнего ребенка удалось спасти, он находится в больнице.

