FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +8
70.52р82.29р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

Двое детей и их родители погибли при пожаре в доме в Марий Эл

0
Печать

Пожар в частном доме в Марий Эл привел к гибели четырех человек, в том числе двоих детей. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает 30 октября пресс-служба регионального СК.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС, информация о пожаре в селе Ежово Медведевского района поступила спасателям в 02:00 по местному времени.

По словам очевидцев, в доме жила многодетная семья. В результате погибли мужчина, женщина и двое детей в возрасте десяти и восьми лет. Трехлетнего ребенка удалось спасти, он находится в больнице.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний