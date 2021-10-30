Песковоз, минивэн на иностранных номерах и «Ситроен» разворотили обочину на окраине Петербурга

Два человека пострадали в результате ДТП на Приморском шоссе в Курортном районе Петербурга. Меньше всего повезло «Ситроену».



Фото и видео с места аварии 30 октября публикуют очевидцы в соцсетях. На кадрах видно завалившийся на газоне грузовик с песком и приткнувшийся к нему минивэн с иностранными номерами. В нескольких метрах на обочине стоит развороченный «Ситроен».

