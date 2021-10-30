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Песковоз, минивэн на иностранных номерах и «Ситроен» разворотили обочину на окраине Петербурга

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Два человека пострадали в результате ДТП на Приморском шоссе в Курортном районе Петербурга. Меньше всего повезло «Ситроену».

Фото и видео с места аварии 30 октября публикуют очевидцы в соцсетях. На кадрах видно завалившийся на газоне грузовик с песком и приткнувшийся к нему минивэн с иностранными номерами. В нескольких метрах на обочине стоит развороченный «Ситроен».

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Автор: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»/«ВКонтакте»

На месте работают медики, спасатели и полиция. По информации «Фонтанки», пострадали двое, их состояние уточняется.

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Комментарии (5)

perrkele_sattana
Песковоз - я уж обрадовался, думал Аурус, который возит тушку Пескова
ДуремарСПб.
Песковоз это сильно.Песков выжил.
jfg3322
Смолячково
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