Песковоз, минивэн на иностранных номерах и «Ситроен» разворотили обочину на окраине Петербурга

Два человека пострадали в результате ДТП на Приморском шоссе в Курортном районе Петербурга. Меньше всего повезло «Ситроену».
Фото и видео с места аварии 30 октября публикуют очевидцы в соцсетях. На кадрах видно завалившийся на газоне грузовик с песком и приткнувшийся к нему минивэн с иностранными номерами. В нескольких метрах на обочине стоит развороченный «Ситроен».
Автор: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»/«ВКонтакте»
На месте работают медики, спасатели и полиция. По информации «Фонтанки», пострадали двое, их состояние уточняется.