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Коммунальщики сбили отслоившуюся штукатурку с фасада дома на Литейном проспекте. Заверили — лепнину не трогали

В доме на Литейном демонтировали штукатурку

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Коммунальные службы провели демонтаж штукатурки на верхних этажах дома 35 по Литейному проспекту, передает 30 октября корреспондент «Фонтанки».

«Выявили отслоения штукатурки и слабодержащиеся элементы фасада. Произвели простукивание», — рассказал редакции глава ЖКС №1 Центрального района Артем Полищук.

Он добавил, что в общей сложности демонтировали около 4 квадратных метров штукатурки. Вопреки опасениям, лепнину в этом случае рабочие не трогали.

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру»
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Доходный дом был построен в первой половине XIX векам, но в 1913 году капитально перестроен по проекту архитектора Николая Котовича. Здание — образец неоклассицизма. Оно не включено в реестр памятников, однако является историческим и охраняется законом.

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

VKuser5201211
Вранье наглое, как впрочем и почти всегда от работников жкс.
При мне сбили наличник одного из окон (5этаж, справа), видео записал. Также видно свежие следы на 4 гирляндах.
Сравните гугл панорамы, в конце концов.
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