Коммунальщики сбили отслоившуюся штукатурку с фасада дома на Литейном проспекте. Заверили — лепнину не трогали

Коммунальные службы провели демонтаж штукатурки на верхних этажах дома 35 по Литейному проспекту, передает 30 октября корреспондент «Фонтанки».
«Выявили отслоения штукатурки и слабодержащиеся элементы фасада. Произвели простукивание», — рассказал редакции глава ЖКС №1 Центрального района Артем Полищук.
Он добавил, что в общей сложности демонтировали около 4 квадратных метров штукатурки. Вопреки опасениям, лепнину в этом случае рабочие не трогали.
Доходный дом был построен в первой половине XIX векам, но в 1913 году капитально перестроен по проекту архитектора Николая Котовича. Здание — образец неоклассицизма. Оно не включено в реестр памятников, однако является историческим и охраняется законом.