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Правительство одобрило законопроект о маткапитале для отцов

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Кабмин одобрил законопроект о распространении права материнского капитала на отцов, которые в одиночку воспитывают двух и более детей. Об этом 30 октября говорится на сайте правительства.

В соответствии с документом, право на маткапитал получат отцы, одиноко воспитывающие двух и более детей, имеющих гражданство РФ, в случае смерти их матери, не являющейся россиянкой.

«Также проектом устанавливается возможность перехода права на материнский капитал к детям в равных долях в случае смерти мужчины, одиноко воспитывающего двух и более детей», — сообщает пресс-служба правительства.

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Комментарии (3)

ДуремарСПб.
Все деньги и так у отца,нации,как он себя называет,в бункере,в яйце.
azul
А отцам, женатым на не имеющей российского гражданства, и не умершей? Иностранкам же не дают маткапитал?
А отцам, родившим с помощью сур.матерей?
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