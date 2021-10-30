Правительство одобрило законопроект о маткапитале для отцов

Кабмин одобрил законопроект о распространении права материнского капитала на отцов, которые в одиночку воспитывают двух и более детей. Об этом 30 октября говорится на сайте правительства.



В соответствии с документом, право на маткапитал получат отцы, одиноко воспитывающие двух и более детей, имеющих гражданство РФ, в случае смерти их матери, не являющейся россиянкой.



«Также проектом устанавливается возможность перехода права на материнский капитал к детям в равных долях в случае смерти мужчины, одиноко воспитывающего двух и более детей», — сообщает пресс-служба правительства.

