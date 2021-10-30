На младенца в магазине модной одежды на юге Петербурга упала часть шкафа. Ребенка пришлось везти в больницу

Как рассказала 30 октября «Фонтанке» мама малыша, шкаф начал разваливаться в магазине на Пулковском шоссе два дня назад. Девушка отошла в примерочную и оставила сына с отцом, когда на коляску примерно с двухметровой высоты упала полка. Удар пришёлся на ручку коляски и на голову пятимесячного младенца.



Его пришлось на скорой везти в больницу. Жизни младенца, по состоянию на сегодняшний день, угрозы нет – медики зафиксирован ушиб головы и отпустили семью домой.

