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На младенца в магазине модной одежды на юге Петербурга упала часть шкафа. Ребенка пришлось везти в больницу

Младенец пострадал в H&M на Пулковском шоссе

В магазине одежды H&M в ТРК «Лето» на коляску с младенцем упала часть шкафа. Полка ударила ребёнка по голове.

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Как рассказала 30 октября «Фонтанке» мама малыша, шкаф начал разваливаться в магазине на Пулковском шоссе два дня назад. Девушка отошла в примерочную и оставила сына с отцом, когда на коляску примерно с двухметровой высоты упала полка. Удар пришёлся на ручку коляски и на голову пятимесячного младенца.

Его пришлось на скорой везти в больницу. Жизни младенца, по состоянию на сегодняшний день, угрозы нет – медики зафиксирован ушиб головы и отпустили семью домой.

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Анастасия отметила, что администрация магазина не отрицает вины и готова оплатить лечение, если оно понадобится. Удивил девушку тот факт, что в торговом зале есть, но не работают камеры - запись ей под этим предлогом не показали. Известно только, что возникли некие проблемы «с технической составляющей» полки.

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