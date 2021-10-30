Что смотреть на стримингах во время локдауна: Страх и отчаяние в дивном новом мире

К началу «нерабочей недели» обозреватель «Фонтанки» собрал подборку интересных фильмов и сериалов, которые вы могли пропустить в этом году

Армия воров

Netflix. 16+

Аккурат под начало локдауна Netflix выпускает осенний хит — приквел «Армии мертвецов», очередной работы гения-визионера Зака Снайдера, создателя «Трехсот спартанцев» и «Лиги справедливости». По совместительству, пионера среди больших авторов по части сотрудничества со стриминговыми платформами. Правда, здесь он выступает только в качестве сценариста и продюсера. Режиссерское кресло Снайдер уступил немцу Маттиасу Швайгхеферу. По совместительству, исполнителю главной роли.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал Netflix Russia

Строится сюжет вокруг приключений второстепенного, в общем-то, персонажа «Мертвецов» — взломщика сейфов Людвига Дитера. В общем понятно, почему Снайдер предпочел не режиссировать эту историю: все-таки он мастер большого стиля, с батальными сценами. А «Армия воров» пусть и очень ярко и пестро, но все-таки работает на иной территории — криминального боевика про ограбление века. И здесь одной зрелищности мало, нужны характеры. А актер Швайгхефер и сам умеет их создавать, и других отлично стимулирует на актерский азарт.

Застрявшие вместе

Netflix. 16+

Еще один стриминговый хит — французская комедия от Дани Буна, автора совершенно отвязного «Бобро поржаловать» и более чем достойного продолжателя традиций Ришара и де Фюнеса. Он действительно в совершенстве владеет мастерством гротеска, эксцентрики и абсурда — и умеет по любому поводу обрушивать на зрителя шторм из шуток и трюков. Здесь повод достойный и актуальный: Бун снял комедию про самоизоляцию.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал "В Рейтинге"

Устроена она нехитро: в одном парижском доме в своих квартирах оказываются заперты очень разные обыватели. Одинокие и семейные, успешные и лузеры. И проходят через всем знакомое испытание изоляцией: учатся находить общий язык друг с другом и с собственными родными.



Основание

Apple TV+. 18+

Внушительная и страшно амбициозная вещь. Сценарист «Темного рыцаря» Дэвид Гойер перенес на экран эпопею классика научной фантастики Айзека Азимова. «Основание» — это такая «Дюна» в мире стриминга, только ждать ее слишком долго не пришлось. В смысле своей культовости романы Азимова с «Дюной» даже могут поспорить, разве что история их отношений с кино не такая красочная.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал "Apple Россия"

Еще один повод обратить на сериал внимание — исполнитель главной роли. Великого математика Гари Селдона, расписавшего план гибели и возрождения цивилизации на века вперед, здесь сыграл гениальный Джаред Харрис (Легасов из «Чернобыля» и Мориарти из «Шерлока Холмса» Гая Ричи). Он как никто умеет на экране создавать образы безумцев и пророков, так что роль в «Основании» для Харриса просто создана.

Виновный

Netflix. 16+

Новая работа от мастера эффектных и полных драматизма боевиков Антуана Фукуа, автора «Тренировочного дня» и «Великого уравнителя». Вещь получилась действительно сильная.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал "В Рейтинге"

Джейк Джилленхол здесь играет оператора службы спасения, который, скучая, принимает совершенно бессмысленные звонки и либо высылает бригады на помощь, либо переадресовывает звонок на другого абонента. Но однажды ему звонит взволнованная девушка, которая дает мужчине понять, что ее захватил преступник. Герою удается кое-что вытянуть из пленницы, но этого очень мало для того, чтобы полиция смогла ее найти. Так что он оказывается единственным, кто может ей помочь.



Кроме Джилленхола в ленте снялась действительно впечатляющая команда актеров: продолжатель выдающейся династии Питер Скарсгард, Итан Хоук, звезда «Безумного Макса» Кайли Рио.

Клыки ночи

Netflix. 16+

Один из главных осенних хитов стриминга (при полном отсутствии суперзвезд и никакой репутации режиссера Адама Рэндалла) берет оригинальностью. История о вурдалаках тут показана действительно незаурядно: главный герой здесь водитель, который ассистирует компании подружек. Те задумали устроить небольшой бархоппинг — почему бы не подвезти барышень. Правда, достаточно быстро выясняется, что пассажирки — вампиры. И более того, как раз в эту ночь на улицах Лос-Анджелеса должна разыграться битва между разными группировками кровососущих уродов, а молодому человеку придется стать их невольным участником.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал "В Рейтинге"

Благодаря этому новому взгляду на жанр «Клыки» и смогли привлечь к себе внимание не только сугубо нишевой аудитории романтиков-поклонников вампирского кино, но и ценителей всяких сюжетных оригинальностей, и тех, кто ценит зрелищность.



Беккет

Netflix. 16+

Спродюсированный автором «Зови меня своим именем» Лукой Гуаданьино триллер, в котором мистика очень круто замешана с политическими реалиями сегодняшней Европы.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал "В Рейтинге"

Главную роль в «Беккете» — собственно Беккета — играет Джон Дэвид Вашингтон, бывший футболист, звезда «Черного клановца» и «Довода», один из самых значительных новых американских актеров. Его герой — самый обычный американский турист, который вместе со своей подружкой (британско-шведская дива Алисия Викандер) приезжает на отдых в Грецию. Правда, страна объята политическим кризисом и весьма агрессивными протестами, но американцам кажется, что это никак не может помешать их развлечениям. Напрасно: вскоре происходит весьма подозрительная авария, в которой девушка гибнет, а Беккет выживает. Но лишь за тем, чтобы потом за ним началась самая настоящая охота — совершенно необъяснимая и тем более пугающая.

Малышка

Netflix. 16+

Боевик с Джейсоном Момоа — хотя тут не все так просто, и актер играет не совсем одного персонажа.



Автор: видео с сайта youtube.com, канал Netflix Russia

Если вкратце — это мощная и мрачная драма о девушке-подростке, которая жестоко мстит продажным чиновникам за смерть своей матери. Та была больна раком и умерла из-за того, что правительство запретило продажу единственного доступного женщине лекарства. Момоа играет отца девочки, убитого горем вдовца, который начинает собственное расследование странной истории с запретом медикаментов. Но его убивают, и девочка начинает сама жить жизнью покойного отца — и то ли в реальности, то ли в фантазиях вместе с ним мстить чиновникам за смерть матери и множества других обреченных.

Я знаю, что вы сделали прошлым летом

Amazon Studios.16+

Режиссер и сценарист Сара Гудман взялась за весьма амбициозный проект. Во-первых, «Я знаю…» — это новая экранизация эпохальной вещи, романа писательницы Лоис Дункан, написанного в начале 1970-х и положившего начало жанру молодежного слэшера. Это Дункан придумала, что можно пугать, рассказывая о группе подростков, за которыми охотится маньяк.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал "В Рейтинге"

Во-вторых, по мотивам романа уже был снят культовый ужастик конца девяностых. Наконец, затея сама по себе дерзкая: Гудман решила перенести в сериальный формат исключительно полнометражную сюжетную схему. И наглядно продемонстрировала, что ужастики вполне могут быть разбитыми на серии, от этого они ровным счетом ничего не теряют.



Финч

Apple TV+. 12+

Автор: видео с сайта youtube.com, канал "Apple Россия"

Том Хэнкс снялся в очень необычном постапокалиптическом фильме для платформы Apple TV+. По законам жанра, его герой чудом пересидел в бетонном бункере конец света и только после этого выбрался наружу. Теперь он начинает долгое путешествие по вымершей Земле в компании своего верного пса и андроида, которого сам же и сконструировал — чтобы тот мог ему помогать по мере необходимости.

По наклонной

Apple TV+. 18+

Еще весной на «яблочной» платформе вышла криминальная драма от авторов «Мстителей» братьев Руссо, мастеров ярких фильмов-аттракционов. Правда, на сей раз это не боевик, а вполне камерное кино.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал "Apple Россия"