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Отец выставил в окно сына, угрожая его матери. Мальчика в Купчино спасли соседи

10-летнего ребёнка отец пытался выкинуть с 10-го этажа на Софийской

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Уголовное дело о покушении на убийство ребёнка возбуждено во Фрунзенском районе Петербурга. Мальчика использовали для выяснения отношений между взрослыми.

Как стало известно «Фонтанке» 30 октября, полицию в общежитие на Софийской вызывали накануне ночью. Пьяный Семенов в комнате на 10-м этаже скандалил с женой. В какой-то момент он пообещал ей, что убьёт их 10-летнего сына, и от слов сразу перешёл к делу. 47-летний мужчина схватил мальчика за одежду, подтянул к себе и на вытянутых руках выставил в окно. Кричащего ребёнка заметили соседи и не дали Семёнову разжать руки.

Прибывшие оперативники полиции района задержали буяна. Пока он трезвел в отделе, следком подобрал квалификацию — уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство. Мера пресечения Семенову пока не определена.

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Комментарии (2)

obliteration
Ну в качестве меры пресечения для начала сойдет хирургическая стерилизация, чтобы только на пописать осталось.
bluxer
Женщинам нравятся такие.
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