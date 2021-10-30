Отец выставил в окно сына, угрожая его матери. Мальчика в Купчино спасли соседи

Уголовное дело о покушении на убийство ребёнка возбуждено во Фрунзенском районе Петербурга. Мальчика использовали для выяснения отношений между взрослыми.
Как стало известно «Фонтанке» 30 октября, полицию в общежитие на Софийской вызывали накануне ночью. Пьяный Семенов в комнате на 10-м этаже скандалил с женой. В какой-то момент он пообещал ей, что убьёт их 10-летнего сына, и от слов сразу перешёл к делу. 47-летний мужчина схватил мальчика за одежду, подтянул к себе и на вытянутых руках выставил в окно. Кричащего ребёнка заметили соседи и не дали Семёнову разжать руки.
Прибывшие оперативники полиции района задержали буяна. Пока он трезвел в отделе, следком подобрал квалификацию — уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство. Мера пресечения Семенову пока не определена.